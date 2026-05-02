Boca Juniors se prepara para un desafío clave contra Central Córdoba en Santiago del Estero

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Boca Juniors llegó este viernes a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba en un partido clave de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. La delegación fue recibida con entusiasmo por un gran número de hinchas que se acercaron al hotel de concentración para saludar a los jugadores y pedir autógrafos.

El clima de expectación está marcado por el objetivo del club en la Copa Libertadores, donde ya aseguraron su clasificación a los octavos de final. El partido contra Central Córdoba se disputará este sábado a las 16.15 en el estadio Único Madre de Ciudades, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión por TNT Sports.

El entrenador Claudio Úbeda planea realizar una formación alternativa, preservando a algunos titulares para el encuentro del próximo martes contra Barcelona de Guayaquil. Boca, segundo en la Zona A, busca sumar 30 puntos para acercarse al líder, Estudiantes de La Plata, que jugará más tarde.

La jornada también incluirá otros partidos importantes que definirán los cruces de playoffs, como Barracas Central-Banfield y San Lorenzo-Independiente, entre otros.