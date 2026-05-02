Sábado, 2 de Mayo 2026
Alto Valle de Olta se afianza como líder en el Torneo Provincial tras una gran victoria
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Alto Valle de Olta se afianza como líder en el Torneo Provincial tras una gran victoria

Alto Valle de Olta se consagró campeón de la Zona D del Torneo Provincial tras vencer 2-0 a Deportivo Malanzán, sumando 17 puntos y asegurando su lugar en los cuartos de final. La hinchada espera ansiosa el próximo desafío ante San Martín de Ulapes.

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Alto Valle de Olta se consagró como el mejor equipo de la Zona D del Torneo Provincial, tras una importante victoria por 2-0 ante Deportivo Malanzán. Este encuentro, que tuvo lugar en la "Olla", se disputó el viernes y a pesar del feriado por el Día del Trabajador, el equipo visitante logró asegurar el primer puesto en la tabla con un total de 17 puntos.

Los goles del triunfo fueron anotados por Rafael Andrada y Mauro Codocea, quienes capitalizaron los errores defensivos del local. Deportivo Malanzán, que se quedó con 13 unidades, intentó controlar el balón, pero su falta de profundidad en ataque le costó la derrota.

De cara a los cuartos de final, Alto Valle se enfrentará a San Martín de Ulapes, mientras que Malanzán jugará contra San Francisco. Aún no se han confirmado las fechas de los partidos, pero se espera que se realicen el próximo fin de semana. Este avance en el torneo genera grandes expectativas entre los aficionados, quienes siguen de cerca el desempeño de su equipo en las instancias decisivas.

Etiquetas: la rioja alto valle de olta torneo provincial fútbol deportes deportivo malanzán
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