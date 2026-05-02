Sábado, 2 de Mayo 2026
Escudero defiende su título invicto en un intenso combate de boxeo este sábado
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Escudero defiende su título invicto en un intenso combate de boxeo este sábado

Benjamín Escudero, boxeador riojano, pondrá su invicto en juego este sábado en Buenos Aires ante Joel Ríos, en una pelea clave para ambos en la categoría semipesado. La velada será transmitida en vivo por TyC Sports.

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Este sábado, el boxeador Benjamín Escudero arriesgará su invicto en su segundo combate del año, que será el quinto desde su debut profesional. A sus 24 años, Escudero, quien reside actualmente en Pilar, se enfrentará al bonaerense Joel Cayetano Ríos en un duelo de "imbatidos" en la categoría semipesado. Este encuentro tendrá lugar en el estadio de la FAB y será transmitido por TyC Sports.

Escudero llega a esta pelea con un récord de 4 victorias y 0 derrotas, incluyendo 1 knockout, después de haber superado por puntos a Walter Miguel Ramírez el 31 de enero. Ríos, de 26 años, también se presenta con un récord perfecto de 2-0-0, habiendo ganado por KOT1 a Esteban Luis Robledo el 7 de febrero. Este combate es crucial para ambos, ya que buscan avanzar en el ranking de su categoría.

La velada, organizada por River Boxing Team, contará también con un combate principal entre Javier Cardozo y Ángel Talavera en la categoría superligeros, además de una disputa por el cinturón argentino de los superpluma entre Mariano Bertola y Mariano Pérez. Los eventos comenzarán a las 20:40 horas y las peleas principales se transmitirán a las 23:40 horas.

Etiquetas: benjamín escudero boxeo pelea pilar argentina fab
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