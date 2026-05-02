Sábado, 2 de Mayo 2026
Chelcos busca su primera victoria ante CRAR en un sábado de rugby en La Rioja
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Chelcos busca su primera victoria ante CRAR en un sábado de rugby en La Rioja

Este fin de semana, Chelcos y Social buscarán su primera victoria en el Torneo Apertura, mientras la competencia se intensifica y cada punto se vuelve crucial. ¿Lograrán romper su racha?

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Este fin de semana, la Unión Andina de Rugby llevará a cabo la cuarta fecha del Torneo Apertura en la Zona Campeonato. En la capital, Chelcos se enfrentará a CRAR, buscando el equipo local su primera victoria tras dos derrotas consecutivas. Su rival, por otro lado, llega motivado tras haber ganado su primer partido contra Matacos en Chilecito.

En Chamical, Social visitará a Matacos en un encuentro donde ambos equipos intentarán conseguir su primer triunfo del año. Además, en Catamarca, Hurones se medirá ante Catamarca RC, mientras que Teros tendrá una jornada libre. Los partidos comenzarán a las 15:00 en Intermedia y a las 16:35 en Primera, con duelos de Mayores Femenino iniciando a las 14:30.

En la tabla de posiciones, en Primera, Teros y Catamarca RC lideran con 15 puntos, mientras que CRAR tiene 5 y Chelcos, Social y Matacos aún no han sumado. La categoría Intermedia muestra a Teros y Catamarca RC en la cima, también con 15 puntos, y en Femenino, Catamarca RC lidera con 13 puntos.

Este fin de semana será determinante para los equipos que buscan romper su racha sin victorias en el torneo, generando una alta expectativa en sus hinchas.

Etiquetas: chilecito chamical torneo apertura rugby deportes competencia
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