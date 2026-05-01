Franco Colapinto se destaca en Miami: octavo lugar y gran satisfacción personal

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Franco Colapinto, piloto argentino de la escudería Alpine, se mostró satisfecho tras su actuación en la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde finalizó en octava posición. Agradeció a su equipo por el esfuerzo realizado y expresó su felicidad por el rendimiento alcanzado.

Colapinto, originario de Pilar, destacó el trabajo colectivo del equipo y se mostró optimista de cara a la carrera sprint programada para el sábado 2 de mayo a las 13:00. Si logra mantener su posición al concluir las 19 vueltas, obtendrá su segundo punto en la temporada.

El piloto ya había logrado puntuar en el Gran Premio de China, lo que refuerza su perfil como una de las promesas del automovilismo argentino. Su desempeño ha generado un gran interés en el país y se ha convertido en un referente para jóvenes corredores.

Los aficionados al deporte motor en Argentina aguardan con entusiasmo su actuación, confiando en que el trabajo en equipo y la dedicación continúen rindiendo frutos en esta temporada de Fórmula 1.