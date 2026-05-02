Sábado, 2 de Mayo 2026
El hockey regional se juega un partido clave en Tucumán y Salta este domingo
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El hockey regional se juega un partido clave en Tucumán y Salta este domingo

Este domingo se definirán los títulos en los Torneos Regional de Clubes del NOA de Hockey, con equipos de La Rioja en posiciones destacadas. El Polideportivo Vargas buscará el campeonato masculino tras vencer a Atlético Tucumán. Además, Social competirá por el quinto puesto femenino. La expectativa crece entre los aficionados.

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Este domingo culminará la cuarta jornada de los Torneos Regional de Clubes del NOA de Hockey, que se llevan a cabo en Tucumán y Salta. Ocho equipos de La Rioja participan en las diferentes categorías, destacando el Polideportivo Vargas en la categoría masculina, que jugará la final del Torneo Regional A a las 15.30 contra Gimnasia y Natación tras vencer a Atlético Tucumán 2-1 en semifinales.

UNLaR, otro representante en la misma categoría, competirá por el quinto lugar tras ganar 5-1 a SEHC de Santiago del Estero. Este encuentro está programado para las 12.10 contra Mishky Mayu. En cuanto al Club Municipal de Chilecito, que lucha por posiciones del noveno al duodécimo puesto, jugará su último partido a las 8.30 contra Popeye B.

En la categoría femenina, Social enfrentará a Moro de Catamarca a las 11.50, buscando el quinto puesto tras avanzar de la fase de reclasificación. En el Regional C, que se desarrolla en Salta, UNLaR y Jockey Club de Chilecito también están en competencia.

Etiquetas: hockey la rioja chilecito torneos regionales deportes unlar
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