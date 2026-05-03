Clubes riojanos preocupados por la fecha de inicio del Campeonato Oficial 2024

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los clubes afiliados a la Liga Riojana de Fútbol han manifestado su preocupación ante el inminente inicio del Campeonato Oficial, programado para el miércoles 6 de mayo. Este lunes, se presentará una nota formal ante el Comité Ejecutivo de la liga, solicitando “información clara y precisa” sobre los recursos que el Gobierno Provincial destinará para la temporada 2026.

La falta de previsibilidad económica es el principal motivo del reclamo, ya que muchos clubes enfrentan dificultades financieras. Los dirigentes destacan que es fundamental conocer con anticipación los montos y mecanismos de asistencia para planificar su participación en el torneo. El costo de cada partido asciende a aproximadamente $300.000, sin contar otros gastos adicionales como inscripciones y alquileres de cancha.

El documento presentado advierte que la situación podría comprometer la participación de algunos clubes, lo que afectaría la continuidad del torneo. Sin embargo, desde la liga se reafirma que el campeonato “comienza sí o sí” según lo programado, generando incertidumbre en el ámbito futbolístico riojano. La respuesta del comité en las próximas horas será crucial para el futuro de la competencia.