Independiente avanza a octavos: un triunfo clave sobre San Lorenzo en el Apertura

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Independiente logró avanzar a los octavos de final del Torneo Apertura tras vencer 2-1 a San Lorenzo. Con este triunfo, el equipo de Avellaneda alcanzó los 24 puntos en la Zona A, mientras que el Ciclón, que finalizó con 22 unidades, también consiguió clasificar.

El encuentro comenzó de forma dinámica, con un Independiente que rápidamente se adelantó en el marcador gracias a un gol de Matías Abaldo, quien anotó tras un centro de Maximiliano Gutiérrez. A pesar de las oportunidades que tuvo San Lorenzo para empatar antes del descanso, un tiro libre no pudo concretarse, y el primer tiempo culminó 1-0 a favor del Rojo.

En la segunda mitad, Independiente amplió su ventaja con un gol de Gutiérrez, asistido por Abaldo en un contraataque. San Lorenzo, a pesar de tener el control del juego posteriormente, logró descontar con un gol de Ezequiel Herrera. En los minutos finales, la visita presionó para igualar, pero se encontró con la sólida defensa del arquero Rodrigo Rey. Además, Alexis Cuello fue expulsado en el tiempo de descuento por una simulación.