Benjamín Escudero mantiene su invicto tras vencer a Joel Ríos en Buenos Aires

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El boxeador Benjamín Escudero logró una destacada victoria en el estadio FAB de Buenos Aires, donde se enfrentó al bonaerense Joel Ríos en un combate de imbatidos. Con esta victoria, Escudero extiende su récord a cinco triunfos en su carrera profesional, consolidándose en la categoría semipesados.

La pelea, que se desarrolló en seis rounds, culminó con un fallo unánime a favor de Escudero, quien se impuso con tarjetas de 60-53 y 59-54. Desde el inicio, mostró un estilo agresivo, destacándose con un potente recto de zurda que envió a Ríos a la lona en el primer round. Aunque Ríos, con un récord de 2-0-0, intentó recuperarse, no pudo igualar la habilidad y precisión del riojano.

A lo largo del combate, Escudero mantuvo el control, utilizando su jab de derecha para mantener a su oponente a la defensiva y administrando su energía con inteligencia. Su capacidad para evadir los ataques de Ríos y conectar golpes decisivos evidencian su crecimiento en el boxeo profesional.

La comunidad de La Rioja celebra este triunfo, que resalta el potencial de Escudero en el deporte y su capacidad para enfrentar nuevos desafíos en su carrera.