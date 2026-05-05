Martes, 5 de Mayo 2026
Capacitación turística gratuita: 'Campus Tour' busca impulsar el turismo en La Rioja
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Capacitación turística gratuita: 'Campus Tour' busca impulsar el turismo en La Rioja

El Gobierno Provincial lanzó "Campus Tour", una plataforma gratuita de capacitación turística con ocho cursos iniciales, buscando mejorar las competencias de prestadores y emprendedores. Esta iniciativa digital facilitará el acceso a formación y certificación oficial, clave para el desarrollo del turismo en La Rioja.

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El Gobierno Provincial ha lanzado “Campus Tour”, una plataforma digital de capacitación turística gratuita destinada a prestadores, emprendedores, estudiantes y trabajadores del sector. La iniciativa busca fortalecer la formación de recursos humanos y ampliar el acceso a herramientas de capacitación en todos los departamentos de La Rioja.

La plataforma ofrece cursos virtuales autogestionables, permitiendo a los usuarios acceder a los contenidos desde cualquier lugar y en horarios flexibles. Al finalizar, los participantes recibirán una certificación oficial, lo que les permitirá mejorar sus competencias en el ámbito turístico. Inicialmente, se ofrecerán ocho cursos, con la posibilidad de incluir nuevas propuestas formativas según las necesidades del sector.

La propuesta está dirigida a prestadores turísticos, trabajadores del sector público y privado, emprendedores y personas interesadas en el turismo, promoviendo así un enfoque inclusivo. Para acceder, los interesados deben registrarse en el portal turismo.larioja.gob.ar/campustur y seleccionar las capacitaciones disponibles.

“Campus Tour” es parte de una estrategia más amplia para desarrollar el turismo provincial mediante herramientas digitales accesibles. Con esta iniciativa, se espera mejorar la capacitación de los profesionales del turismo y contribuir al crecimiento del sector, generando más oportunidades en La Rioja.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial campus tour capacitación turística turismo economía
TL;DR

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