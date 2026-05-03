La Rioja celebra el récord de más de un millón de turistas en el fin de semana largo

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Durante el fin de semana largo del Día del Trabajador, más de 1.066.464 turistas se desplazaron por Argentina, generando un gasto total de $235.008 millones, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque se registró un crecimiento del 16% en comparación con el mismo feriado de 2023, la actividad turística mostró signos de desaceleración, con viajes más cortos y menos estadías, promediando solo dos noches.

El número de viajeros se redujo en un 8% respecto a 2025, un año que tuvo un fin de semana de cuatro días. El gasto diario promedio por turista fue de $110.181, reflejando una caída del 1,6% en relación con el año anterior, lo que sugiere un consumo más selectivo. A pesar de la disminución general, destinos como CABA, Mendoza y Bariloche continuaron atrayendo visitantes, aunque con menores niveles de ocupación.

Hasta la fecha, Argentina ha tenido cuatro fines de semana largos en el año, acumulando cerca de 7.940.720 turistas y un gasto total de $2.282.083 millones. En cuanto a Aerolíneas Argentinas, se transportaron más de 158.000 pasajeros durante este último fin de semana, con una ocupación promedio del 82%.