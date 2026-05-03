Lunes, 4 de Mayo 2026
La Rioja celebra el récord de más de un millón de turistas en el fin de semana largo
Turismo

La Rioja celebra el récord de más de un millón de turistas en el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo del Día del Trabajador, más de un millón de turistas viajaron por Argentina, generando un gasto total de $235.008 millones. Aunque la actividad turística mostró una desaceleración, se registró un incremento del 16% en comparación con el mismo feriado de 2023.

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Durante el fin de semana largo del Día del Trabajador, más de 1.066.464 turistas se desplazaron por Argentina, generando un gasto total de $235.008 millones, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque se registró un crecimiento del 16% en comparación con el mismo feriado de 2023, la actividad turística mostró signos de desaceleración, con viajes más cortos y menos estadías, promediando solo dos noches.

El número de viajeros se redujo en un 8% respecto a 2025, un año que tuvo un fin de semana de cuatro días. El gasto diario promedio por turista fue de $110.181, reflejando una caída del 1,6% en relación con el año anterior, lo que sugiere un consumo más selectivo. A pesar de la disminución general, destinos como CABA, Mendoza y Bariloche continuaron atrayendo visitantes, aunque con menores niveles de ocupación.

Hasta la fecha, Argentina ha tenido cuatro fines de semana largos en el año, acumulando cerca de 7.940.720 turistas y un gasto total de $2.282.083 millones. En cuanto a Aerolíneas Argentinas, se transportaron más de 158.000 pasajeros durante este último fin de semana, con una ocupación promedio del 82%.

Etiquetas: argentina turismo gasto turístico feriado confederación argentina de la mediana empresa came
TL;DR

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