Viernes, 24 de Abril 2026
Villa Unión se alista para recibir a miles de corredores en "La Gran Carrera" por la Ruta 40
Turismo

Villa Unión se alista para recibir a miles de corredores en "La Gran Carrera" por la Ruta 40

Este fin de semana, Villa Unión será el epicentro del automovilismo histórico con "La Gran Carrera" de Autiq Cars, atrayendo a turistas y generando un impacto económico en el sector. La caravana ingresará el viernes 24 a las 18:00 hs, convirtiendo la Ruta 40 en un vibrante museo itinerante. ¡No te lo pierdas!

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Este fin de semana, Villa Unión se convertirá en el centro del automovilismo histórico con la llegada de «La Gran Carrera» by Autiq Cars. La competencia de regularidad atravesará paisajes emblemáticos como la Cuesta de Miranda y el Parque Nacional Talampaya, prometiendo atraer tanto a locales como a turistas para disfrutar de una exhibición de vehículos clásicos.

La caravana hará su ingreso el viernes 24 de abril a las 18:00 hs en la Estación de Servicio Gulf, donde se espera que las familias se acerquen para fotografiar los autos y compartir su pasión por el automovilismo. La organización del evento resalta la importancia económica de esta actividad para el sector hotelero y gastronómico de la región.

El sábado 25 de abril, a las 08:30 hs, se dará la largada oficial hacia la Cuesta de Huaco y Jáchal, con destino final en la provincia de San Juan. Este evento es una oportunidad única para vivir la emoción del rally y disfrutar de la geografía local desde una nueva perspectiva.

Etiquetas: villa unión talampaya automovilismo evento ruta 40 turismo
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