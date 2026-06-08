PAMI enfrenta paro de médicos en La Rioja: exigen honorarios justos y mejoras laborales

Médicos y odontólogos que atienden a afiliados de PAMI comenzarán un paro nacional de 72 horas, buscando una urgente actualización de honorarios para asegurar una atención de calidad. La situación resalta la necesidad de diálogo y soluciones efectivas en el sector salud.

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Desde este lunes, médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados de PAMI iniciarán un paro nacional de 72 horas para exigir una actualización urgente de los honorarios por sus consultas. Esta decisión se toma en un contexto donde los principales gremios aún no se han pronunciado sobre el conflicto que afecta a estos profesionales.

La protesta busca visibilizar la necesidad de una recomposición de los aranceles, fundamental para garantizar la calidad de atención médica y odontológica que reciben los afiliados. Bajo los lemas “Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, los profesionales destacan que los valores actuales son insuficientes y obstaculizan el sostenimiento de las prestaciones.

La falta de acuerdo ha llevado a los prestadores a esta drástica medida, esperando una respuesta que permita avanzar en la solución del conflicto. La salud de los adultos mayores, que requieren cuidados especiales, se ha convertido en un tema prioritario, aumentando la presión sobre el sistema de salud pública.

Durante el paro, los profesionales esperan un pronunciamiento de los organismos competentes que aborde la problemática de manera efectiva y establezca canales de diálogo para encontrar soluciones que beneficien a todos, especialmente a los afiliados que dependen de estos servicios.