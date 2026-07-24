Viernes, 24 de Julio 2026
Política

Reflexiones sobre el legado del menemismo en la política argentina actual

La centralización del poder en Argentina en los 90 tuvo consecuencias significativas en la dinámica política, invitando a reflexionar sobre su impacto actual. ¿Cómo influyen estas lecciones en el presente?

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Alberto Kohan, exfuncionario, realizó un análisis sobre la centralización del poder en Argentina durante la década de 1990, resaltando su influencia en la dinámica política del país. En su reflexión, abordó cómo la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" refleja una gestión caracterizada por un liderazgo fuerte y concentrado.

Kohan destacó las consecuencias significativas de esta centralización, ofreciendo una perspectiva crítica sobre las estrategias que marcaron un periodo crucial en la historia argentina. Su análisis propone una invitación a la reflexión sobre el ejercicio del poder en esos años y su impacto en el contexto político actual.

Etiquetas: argentina política centralización del poder historia argentina alberto kohan gobierno nacional
TL;DR

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