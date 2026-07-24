El impacto del menemismo en la política argentina: reflexiones actuales

Alberto Kohan reflexiona sobre la centralización del poder en Argentina durante los años 90, destacando su impacto en la dinámica política del país y las estrategias de liderazgo.

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El exfuncionario Alberto Kohan reflexionó sobre la **centralización del poder** en Argentina durante la década de 1990, destacando su impacto en la **dinámica política** del país. En su análisis, mencionó que la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" ilustra la gestión gubernamental caracterizada por un liderazgo fuerte y concentrado.

Kohan subrayó las **consecuencias significativas** que esta centralización trajo consigo, ofreciendo una perspectiva crítica sobre las estrategias que definieron un periodo crucial en la **historia argentina**. Su análisis invita a reflexionar sobre cómo se ejerció el poder en esos años y su relevancia en el contexto político actual.