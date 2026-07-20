Más de la mitad de un departamento en La Rioja pertenece a extranjeros

EL FEDERAL | INVESTIGACIÓN La discusión sobre la extranjerización de la tierra volvió a instalarse en la agenda nacional luego de que el Gobierno de Javier Milei manifestara su intención de modificar o derogar la Ley de Tierras Rurales. En ese contexto, los datos oficiales muestran que en La Rioja existen 472.567 hectáreas rurales en […]

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EL FEDERAL | INVESTIGACIÓN

La discusión sobre la extranjerización de la tierra volvió a instalarse en la agenda nacional luego de que el Gobierno de Javier Milei manifestara su intención de modificar o derogar la Ley de Tierras Rurales. En ese contexto, los datos oficiales muestran que en La Rioja existen 472.567 hectáreas rurales en manos de propietarios extranjeros, lo que representa el 5,28% del territorio rural provincial.

Aunque el porcentaje provincial se encuentra muy por debajo del límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737, la realidad cambia cuando se observan algunos departamentos en particular.

General Lamadrid, el caso más llamativo

El departamento General Lamadrid concentra la mayor parte de las tierras extranjerizadas de la provincia.

Según los registros oficiales, allí existen 349.858 hectáreas en manos extranjeras, equivalentes al 56,7% de toda la superficie rural del departamento. Esto significa que casi tres de cada cinco hectáreas pertenecen a personas o empresas no argentinas. Además, representa aproximadamente el 74% de todas las tierras extranjerizadas de La Rioja.

La ubicación estratégica de General Lamadrid, en plena zona cordillerana y con importantes recursos mineros, hídricos y potencial energético, explica gran parte del interés de inversores extranjeros por la región.

El segundo departamento con mayor presencia extranjera es Chilecito.

Allí se registran cerca de 72.000 hectáreas en manos foráneas, equivalentes al 14,8% del territorio rural, prácticamente al límite máximo permitido por la legislación nacional.

El resto de la provincia

Los demás departamentos presentan porcentajes considerablemente menores:

Vinchina: 3,59%

Capital: 0,91%

Arauco: 0,60%

Castro Barros: 0,15%

Famatina: 0,03%

En otros once departamentos riojanos no se registran tierras rurales en manos extranjeras.

¿Quiénes son los principales propietarios extranjeros?

Los registros públicos del Registro Nacional de Tierras Rurales no identifican en forma abierta a cada propietario individual por cuestiones legales y de protección de datos. Sin embargo, informes históricos muestran que la mayor cantidad de tierras extranjerizadas en La Rioja perteneció a capitales provenientes de: Italia, Estados Unidos, España, Uruguay, Panamá, Francia, Chile y Países Bajos.

Hasta los últimos relevamientos difundidos, los capitales italianos y estadounidenses encabezaban ampliamente la superficie rural extranjera registrada en la provincia.

Diversas investigaciones vinculan gran parte de estas propiedades con emprendimientos mineros, desarrollos vitivinícolas, inversiones inmobiliarias de montaña y grandes extensiones cordilleranas adquiridas a través de sociedades comerciales.

Los datos oficiales actualizados por el Registro Nacional de Tierras Rurales indican que ninguna provincia argentina supera actualmente el límite legal del 15% de extranjerización. Sin embargo, existen más de treinta departamentos del país que sí exceden ese porcentaje, entre ellos General Lamadrid, en La Rioja.

La posibilidad de flexibilizar la legislación reabre un debate histórico: hasta qué punto la llegada de inversiones extranjeras favorece el desarrollo económico y dónde comienza la discusión sobre la soberanía territorial, los recursos naturales estratégicos y el control de zonas fronterizas.