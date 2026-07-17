La Rioja reclama fondos de coparticipación: “Cumplimos y no recibimos”

Ricardo Herrera afirmó que La Rioja ha cumplido con sus obligaciones pero no ha recibido los fondos correspondientes de coparticipación, lo que genera preocupación en la gestión financiera local.

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El gobernador Ricardo Herrera expresó su preocupación respecto a la coparticipación federal, afirmando que La Rioja ha cumplido con sus obligaciones pero no ha recibido los fondos correspondientes. Este anticipo, que debería ser parte del acuerdo de distribución de recursos, ha generado incertidumbre en la administración provincial.

Herrera destacó la importancia de que el Gobierno nacional cumpla con los compromisos establecidos, lo que permitiría fortalecer la economía local y garantizar el funcionamiento de diversas políticas públicas. La falta de estos recursos afecta directamente a los programas de desarrollo y bienestar social.

El gobernador instó a las autoridades nacionales a regularizar esta situación en el corto plazo, para así asegurar el acceso a los fondos que le corresponden a la provincia por ley.