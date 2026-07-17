Viernes, 17 de Julio 2026
Política

Esteban destaca la importancia de la soberanía en Malvinas tras la victoria argentina

Edgardo Esteban destacó que la victoria de Argentina frente a Inglaterra es un símbolo para la causa Malvinas, reavivando el reclamo de soberanía nacional. Su mensaje resuena más allá del deporte.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra ha adquirido un significado profundo para Edgardo Esteban, periodista y excombatiente de Malvinas. En una conversación con Medios Rioja, destacó que este triunfo ofrece una nueva oportunidad para mantener viva la memoria sobre la causa Malvinas y reafirmar la soberanía argentina.

Esteban, quien recientemente presentó su libro La Última Batalla en la Feria del Libro, evocó emociones similares a las del Mundial de 1986. Recordó momentos entrañables con sus hijos, quienes quisieron ver el partido junto a él y le hicieron revivir recuerdos de celebraciones pasadas. “Son momentos que no se olvidan nunca”, comentó.

El exdirector del Museo Malvinas también enfatizó el mensaje de los futbolistas argentinos, quienes mostraron su apoyo a la causa Malvinas tras el partido. “Era mucho más que un partido de fútbol”, afirmó, resaltando la unión de los hinchas independientemente de sus clubes. Además, enfatizó la necesidad de seguir luchando por la soberanía, recordando que, aunque cambien los gobiernos, la causa permanecerá vigente.

Esteban también criticó la postura del Gobierno nacional en relación a Malvinas, indicando que algunas acciones debilitan el reclamo argentino. Concluyó que el partido no solo se trató de fútbol, sino que también reavivó el debate sobre la cuestión de las islas.

Etiquetas: argentina selección argentina malvinas política deportes edgardo esteban
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