La Iglesia alerta sobre la corrupción y menciona a Messi en su llamado ante Milei

El arzobispo Jorge García Cuerva instó a la unidad durante el Tedeum en la Catedral Metropolitana, criticando la corrupción y la pobreza. Su mensaje resuena en un contexto de creciente intolerancia y desigualdad en el país, destacando la necesidad de honestidad y diálogo entre los argentinos.

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, participó en el Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana, donde dirigió un mensaje contundente sobre la situación del país. En presencia del presidente Javier Milei y otros funcionarios, instó a la unidad de los argentinos y a "caminar juntos".

Durante su homilía, García Cuerva abordó temas de corrupción y pobreza, criticando las "cuevas de corrupción" que perpetúan la desigualdad. Señaló que "los pobres son cada vez más pobres" mientras que otros se enriquecen. Afirmó que no se trata de cuestiones partidarias, sino de honestidad y transparencia en la sociedad.

El arzobispo también advirtió sobre los peligros de la intolerancia y el enfrentamiento, haciendo un llamado a escuchar al prójimo para superar las dificultades. Para ilustrar su mensaje, utilizó la figura de Lionel Messi y el trabajo en equipo de la Selección Argentina, enfatizando que la unión es clave para alcanzar metas comunes.