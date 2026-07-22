Jueves, 23 de Julio 2026
Salud

La Rioja respira tranquilidad: sin casos de chikungunya ni dengue en el último informe

La última actualización epidemiológica reveló 51 nuevos casos de fiebre chikungunya en Argentina. Sin embargo, La Rioja se mantiene sin contagios, reflejando un panorama tranquilo y bajo riesgo en la región.

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El Boletín Epidemiológico Nacional reportó 51 nuevos casos de fiebre chikungunya en Argentina, de los cuales solo uno corresponde a la semana epidemiológica 27. Este total se suma a los 2.883 casos acumulados en la temporada, concentrándose el 96% de los contagios en el Noroeste Argentino (NOA), especialmente en Salta, Tucumán y Jujuy. En contraste, La Rioja no ha registrado casos de chikungunya.

En lo que respecta al dengue, la situación epidemiológica en el país se mantiene estable y en un contexto de bajo riesgo. Desde la semana epidemiológica 22 no se han notificado nuevos casos confirmados, manteniendo el total en 69. Aunque se reportaron 94 casos sospechosos en la semana 27, 59 fueron descartados, y La Rioja continúa sin positivos, lo que refleja una tendencia de bajo impacto a nivel federal.

Las autoridades sanitarias resaltan la importancia de la vigilancia y la prevención para controlar la propagación de enfermedades vectoriales. A pesar de los rebrotes en otras provincias, La Rioja se encuentra en un momento de tranquilidad epidemiológica.

Etiquetas: argentina epidemiología chikungunya dengue salud pública prevención
TL;DR

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