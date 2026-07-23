La Rioja se destaca por sus altas tasas de donación de órganos en el país

La Rioja se destaca por tener una de las tasas más altas de donantes de órganos en Argentina, gracias a la Ley Justina y el compromiso de las familias. Más de un centenar de personas espera un trasplante.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Rioja se destaca por contar con uno de los mejores indicadores de donación de órganos en Argentina, según el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA). Este logro se atribuye al esfuerzo conjunto de las familias que, a pesar del dolor, eligen donar y al trabajo del sistema de salud, reflejado en el impacto de la Ley Justina.

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de La Rioja (CUCAILAR) informó que la provincia tiene una de las tasas más altas de donantes reales por millón de habitantes. Durante un encuentro, el director del CUCAILAR, Carlos Reinoso, y familiares de donantes compartieron experiencias que resaltan la importancia de promover una cultura de donación.

La Ley Justina, que considera a todas las personas mayores de 18 años como donantes a menos que se manifieste lo contrario, ha fortalecido esta cultura a nivel nacional. Actualmente, más de un centenar de riojanos esperan un trasplante de órganos o tejidos, y testimonios como el de Federico Fuentes, quien donó en memoria de su hermano, subrayan el impacto positivo de estas decisiones en la vida de otros.

Reinoso destacó que el crecimiento en la tasa de donación es resultado del trabajo continuo de los equipos de salud y de la capacitación en el área. La donación se presenta como un acto de solidaridad que transforma el sufrimiento en esperanza para muchas familias que aguardan un trasplante.