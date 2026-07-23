Jueves, 23 de Julio 2026
Salud

La Rioja se destaca por sus altas tasas de donación de órganos en el país

La Rioja se destaca por tener una de las tasas más altas de donantes de órganos en Argentina, gracias a la Ley Justina y el compromiso de las familias. Más de un centenar de personas espera un trasplante.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
La Rioja se destaca por sus altas tasas de donación de órganos en el país
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Rioja se destaca por contar con uno de los mejores indicadores de donación de órganos en Argentina, según el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA). Este logro se atribuye al esfuerzo conjunto de las familias que, a pesar del dolor, eligen donar y al trabajo del sistema de salud, reflejado en el impacto de la Ley Justina.

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de La Rioja (CUCAILAR) informó que la provincia tiene una de las tasas más altas de donantes reales por millón de habitantes. Durante un encuentro, el director del CUCAILAR, Carlos Reinoso, y familiares de donantes compartieron experiencias que resaltan la importancia de promover una cultura de donación.

La Ley Justina, que considera a todas las personas mayores de 18 años como donantes a menos que se manifieste lo contrario, ha fortalecido esta cultura a nivel nacional. Actualmente, más de un centenar de riojanos esperan un trasplante de órganos o tejidos, y testimonios como el de Federico Fuentes, quien donó en memoria de su hermano, subrayan el impacto positivo de estas decisiones en la vida de otros.

Reinoso destacó que el crecimiento en la tasa de donación es resultado del trabajo continuo de los equipos de salud y de la capacitación en el área. La donación se presenta como un acto de solidaridad que transforma el sufrimiento en esperanza para muchas familias que aguardan un trasplante.

Etiquetas: la rioja cucaillar donación de órganos ley justina salud solidaridad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5001 articles →

Artículos relacionados

Estudiantes de La Rioja se preparan para las Olimpiadas de Salud Mental este año

La Rioja respira tranquilidad: sin casos de chikungunya ni dengue en el último informe

Colegio Médico de La Rioja pide más cupos para prácticas y mejora en atención a pacientes

CUCAILAR detalla el proceso de donación de órganos tras la pérdida de Ilda en la provincia

Prestadores de salud exigen a APOS una mayor disponibilidad de cupos para prácticas médicas

Avances significativos en el Plan Provincial de Salud 2030 para mejorar la atención en La Rioja

Riesgos cardíacos en La Rioja: alertan sobre cuidados durante el Mundial 2026

Consejos de un veterinario para proteger a mascotas del frío invernal en La Rioja

Edelar advierte a vecinos sobre la importancia de revisar instalaciones eléctricas por el frío intenso
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar