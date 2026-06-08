Lunes, 8 de Junio 2026
Policiales

Vuelco en Ruta 38: un herido y prolongadas demoras en el tráfico hacia Chilecito

Un vuelco de camión en la Ruta Nacional N° 38, a 25 km de la capital, dejó un herido y obstruyó el tránsito. Personal de emergencia asistió a los afectados y se investigan las causas.

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Un siniestro vial se produjo en la madrugada de este sábado en la Ruta Nacional N° 38, a aproximadamente 25 kilómetros de la ciudad Capital de La Rioja. Un camión de gran porte sufrió un vuelco que dejó una persona trasladada y daños materiales significativos.

El incidente ocurrió alrededor de las 04:55, cuando el conductor perdió el control del vehículo, que transportaba verduras. El camión quedó obstruyendo la ruta, lo que generó problemas en el tránsito vehicular de la zona.

Personal policial y servicios de emergencia asistieron a los involucrados en el accidente. Un acompañante fue trasladado a un centro de salud debido a una pérdida momentánea de conocimiento y diversas escoriaciones, mientras que el conductor no presentó lesiones graves. Además, el personal de Accidentes Viales realizó las pericias pertinentes para esclarecer las causas del siniestro y facilitar la circulación en el área.

Etiquetas: la rioja ruta 38 accidente de tránsito tránsito daños materiales personal policial
TL;DR

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