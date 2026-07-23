Incendio en Aminga: Bomberos logran controlar el fuego en un terreno baldío

Un incendio en un terreno baldío de Aminga requirió la intervención de bomberos y Defensa Civil Municipal. Las autoridades instan a la población a ser responsables con el manejo del fuego.

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El miércoles 22 de julio, a las 19.30, se registró un incendio en un terreno baldío en la localidad de Aminga, que movilizó rápidamente a los servicios de emergencia. Gracias a la intervención conjunta de los bomberos y el personal municipal, se logró controlar y extinguir el fuego, evitando su propagación a edificaciones cercanas.

El operativo de sofocación se llevó a cabo de inmediato tras recibir la alerta, y se extendió hasta asegurar que el foco ígneo estuviera completamente apagado. Además, el personal de Defensa Civil Municipal colaboró brindando apoyo logístico y de seguridad en la zona afectada.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para que extremen las medidas de precaución en el manejo del fuego. Se recordó que actividades como la quema de pastizales y basura representan un riesgo significativo, especialmente en épocas de sequía, y que la conciencia pública es crucial para prevenir incidentes que puedan afectar la seguridad de la población y el medio ambiente.