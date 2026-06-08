Lunes, 8 de Junio 2026
Policiales

Medidas de protección para una niña en La Rioja tras denuncia de abuso

El Juzgado de Violencia de Género de La Rioja impuso medidas de protección para una niña de 12 años tras una denuncia por hechos de riesgo. El denunciado no podrá acercarse a menos de 100 metros y tendrá restricciones de comunicación por 180 días.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Medidas de protección para una niña en La Rioja tras denuncia de abuso
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N.º 1, dirigido por la jueza Dra. Jesica Díaz Marano en la ciudad de La Rioja, ha implementado medidas de protección urgentes para una niña de 12 años, tras recibir una denuncia de su padre. El hecho ocurrió durante un traslado mediante una aplicación de viajes.

En respuesta a la denuncia, presentada el 3 de junio de 2026, el Juzgado inició una investigación para identificar al denunciado, un hombre de 47 años. Luego de obtener la información necesaria, se adoptaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de la niña, conforme a las Leyes Nacionales N.º 26.485 y N.º 26.061.

Entre las disposiciones, se prohíbe al denunciado acercarse a menos de 100 metros del hogar, escuela y otros lugares que frecuenta la menor. Además, se le impide comunicarse con ella por cualquier medio y se prohíbe que realice viajes con menores sin un adulto responsable. Las medidas tendrán una duración inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga si persiste el riesgo.

La resolución también indica que cualquier incumplimiento puede resultar en la detención inmediata del denunciado por desobediencia a la orden judicial.

Etiquetas: la rioja violencia de género protección integral medidas de protección juez justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4324 articles →

Artículos relacionados

Denuncian abandono judicial en la causa por acoso a menor en La Rioja

Vuelco en Ruta 38: un herido y prolongadas demoras en el tráfico hacia Chilecito

Motociclista herido tras ser arrollado por un conductor ebrio en La Rioja capital

Accidente en Angelelli y Quiroga: un auto choca contra un comercio y causa daños

Motociclista sufre graves lesiones tras accidente en Avenida Santa Rosa

Persecución policial en La Rioja capital: conductor alcoholizado detenido tras fuga

Detenidos dos sospechosos tras el robo de computadoras en Vinchina

Femicidio en La Rioja: el abuelo de Agostina Vega comparte su dolor tras recibir el alta médica

Desaparecida en Córdoba: una adolescente genera preocupación en su comunidad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar