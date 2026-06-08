Medidas de protección para una niña en La Rioja tras denuncia de abuso

El Juzgado de Violencia de Género de La Rioja impuso medidas de protección para una niña de 12 años tras una denuncia por hechos de riesgo. El denunciado no podrá acercarse a menos de 100 metros y tendrá restricciones de comunicación por 180 días.

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El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N.º 1, dirigido por la jueza Dra. Jesica Díaz Marano en la ciudad de La Rioja, ha implementado medidas de protección urgentes para una niña de 12 años, tras recibir una denuncia de su padre. El hecho ocurrió durante un traslado mediante una aplicación de viajes.

En respuesta a la denuncia, presentada el 3 de junio de 2026, el Juzgado inició una investigación para identificar al denunciado, un hombre de 47 años. Luego de obtener la información necesaria, se adoptaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de la niña, conforme a las Leyes Nacionales N.º 26.485 y N.º 26.061.

Entre las disposiciones, se prohíbe al denunciado acercarse a menos de 100 metros del hogar, escuela y otros lugares que frecuenta la menor. Además, se le impide comunicarse con ella por cualquier medio y se prohíbe que realice viajes con menores sin un adulto responsable. Las medidas tendrán una duración inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga si persiste el riesgo.

La resolución también indica que cualquier incumplimiento puede resultar en la detención inmediata del denunciado por desobediencia a la orden judicial.