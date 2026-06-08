Denuncian abandono judicial en la causa por acoso a menor en La Rioja

Gabriel Ramón Mercedes Cano denuncia la inacción de la jueza Jessica Lorena Díaz Marano tras el acoso a su hija por un conductor de Maxim. La identificación del agresor no ha llevado a su detención, generando preocupación por la seguridad de otros menores en la provincia.

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La denuncia pública de un padre en La Rioja ha puesto de relieve un caso de acoso hacia su hija de 12 años, perpetrado por un conductor de la aplicación de transporte Maxim. Gabriel Ramón Mercedes Cano ha expresado su indignación por la falta de medidas urgentes por parte de la jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 1, Jessica Lorena Díaz Marano, ante la situación de su hija.

El episodio ocurrió el 2 de junio, cuando la menor fue acosada por un conductor de Maxim en un vehículo Fiat Siena de color gris claro. A pesar de haber presentado una denuncia formal el 3 de junio y de que la policía identificó al agresor, este permanece en libertad, lo que ha generado una gran preocupación en la familia. El padre ha señalado que las autoridades se encuentran "atadas de manos" mientras esperan una orden judicial para tomar las acciones correspondientes.

Mercedes Cano ha expuesto cuatro puntos críticos en su reclamo, responsabilizando a la jueza por cualquier agravamiento del caso y advirtiendo sobre el riesgo que representa la libertad del sospechoso. Además, exige a Maxim que explique sus protocolos de selección de conductores y denuncia la falta de contacto de los organismos de protección de derechos de la niñez.