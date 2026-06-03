La Rioja avanza en inversión turística y de riego con 700 millones de pesos

El gobernador Ricardo Quintela firmó recientemente dos convenios en Buenos Aires con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe. Estos acuerdos están destinados a fortalecer el desarrollo productivo, turístico y agropecuario en La Rioja.
Uno de los convenios se centra en impulsar la actividad turística sustentable y las industrias creativas, promoviendo la participación de municipios y comunidades locales. Se destinarán hasta 200 millones de pesos para financiar acciones que fomenten la diversificación productiva y la generación de empleo genuino, así como para mejorar la competitividad y las economías regionales. Además, se desarrollarán programas para potenciar la producción cultural y el turismo sostenible, buscando mejorar la calidad de vida de las comunidades.
El segundo acuerdo se relaciona con el Programa de Tecnificación del Riego, que tiene como objetivo promover el uso eficiente del agua en las regiones productivas de la provincia. Se ofrecerá asistencia técnica a productores y se establecerán líneas de financiamiento específicas. Esta iniciativa busca también optimizar la gestión del recurso hídrico, crucial para la agricultura y la producción agropecuaria en el territorio.