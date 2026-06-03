Miércoles, 3 de Junio 2026
Turismo

La Rioja avanza en inversión turística y de riego con 700 millones de pesos

El gobernador Ricardo Quintela firmó convenios en Buenos Aires para fortalecer el desarrollo turístico y agropecuario en La Rioja, con un aporte de hasta 200 millones de pesos del CFI. Se busca mejorar la competitividad y la calidad de vida en las comunidades locales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
La Rioja avanza en inversión turística y de riego con 700 millones de pesos
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El gobernador Ricardo Quintela firmó recientemente dos convenios en Buenos Aires con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe. Estos acuerdos están destinados a fortalecer el desarrollo productivo, turístico y agropecuario en La Rioja.

Uno de los convenios se centra en impulsar la actividad turística sustentable y las industrias creativas, promoviendo la participación de municipios y comunidades locales. Se destinarán hasta 200 millones de pesos para financiar acciones que fomenten la diversificación productiva y la generación de empleo genuino, así como para mejorar la competitividad y las economías regionales. Además, se desarrollarán programas para potenciar la producción cultural y el turismo sostenible, buscando mejorar la calidad de vida de las comunidades.

El segundo acuerdo se relaciona con el Programa de Tecnificación del Riego, que tiene como objetivo promover el uso eficiente del agua en las regiones productivas de la provincia. Se ofrecerá asistencia técnica a productores y se establecerán líneas de financiamiento específicas. Esta iniciativa busca también optimizar la gestión del recurso hídrico, crucial para la agricultura y la producción agropecuaria en el territorio.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial turismo producción agropecuaria infraestructura cultural riego
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4224 articles →

Artículos relacionados

Más de 50 mil personas disfrutaron del Paseo de Los Sauces en La Rioja este domingo

Banda Florida se postula para el premio Best Tourism Villages de la ONU

Olta, Sanagasta y Banda Florida: candidatas de La Rioja para el reconocimiento turístico 2026

Ocupación hotelera en Chilecito en crisis: caída del 30% en 2023 preocupa al sector turístico

El turismo en Argentina se dispara: más de 1.4 millones viajaron en el fin de semana largo

Ruta Abierta': La Rioja se muestra al país con su riqueza cultural y turística

Olta, Sanagasta y Banda Florida buscan ser reconocidas en la red de turismo sostenible de la ONU

Nuevas alianzas internacionales: La Rioja impulsa el turismo mutualista en el sector

Capacitación turística gratuita: 'Campus Tour' busca impulsar el turismo en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar