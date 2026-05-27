Miércoles, 27 de Mayo 2026
Turismo

Olta, Sanagasta y Banda Florida: candidatas de La Rioja para el reconocimiento turístico 2026

La Rioja postula a Olta, Sanagasta y Banda Florida al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, buscando destacar su patrimonio cultural y potenciar el turismo local. La expectativa es alta ante la preselección que se avecina.

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Olta, Sanagasta y Banda Florida: candidatas de La Rioja para el reconocimiento turístico 2026
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La provincia de La Rioja se postula para el programa Best Tourism Villages de la ONU, destacando a las localidades de Olta, Sanagasta y Banda Florida. Este programa premia a pueblos rurales que se comprometen con el turismo sostenible y el desarrollo comunitario. La iniciativa busca fortalecer la identidad y proyección internacional de la provincia.

El secretario de Turismo, José Rosa, enfatizó la relevancia de estas postulaciones, que se suman a un total de 56 presentaciones a nivel internacional. Rosa expresó su expectativa de que alguna de las localidades de La Rioja sea seleccionada para competir globalmente, similar a lo que ocurrió con Famatina en ediciones anteriores.

La Secretaría de Turismo está colaborando con los municipios para preparar estas postulaciones, lo que incluye diagnósticos y producción audiovisual que resalta el patrimonio cultural y natural de cada localidad. Rosa subrayó el impacto positivo de estas iniciativas en el desarrollo turístico y la visibilidad de las comunidades rurales.

Etiquetas: la rioja sanagasta turismo sostenible emprendimientos locales desarrollo turístico patrimonio cultural
TL;DR

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