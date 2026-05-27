Miércoles, 27 de Mayo 2026
La Rioja

La Rioja avanza hacia la energía renovable: se revela su potencial geotérmico

Un estudio del CONICET revela la existencia de un sistema hidrotermal en La Rioja, impulsando el potencial de energía geotérmica en la región. Se proponen futuras exploraciones para evaluar su viabilidad.

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Un reciente estudio del CONICET ha revelado la existencia de un sistema hidrotermal activo en La Rioja, lo que podría impulsar el desarrollo de energía geotérmica en la región. Esta investigación, liderada por el geólogo Pablo Alasino, fue publicada en la revista Journal of Volcanology and Geothermal Research y se realizó en colaboración con expertos de diversas instituciones.

Los hallazgos incluyen la detección de señales térmicas magmáticas en profundidad, a pesar de no haber manifestaciones visibles en la superficie. Los estudios geoquímicos identificaron características compatibles con fluidos de origen magmático, lo que confirma la existencia de un sistema hidrotermal alimentado por calor residual volcánico.

La iniciativa, impulsada por Parque Arauco, forma parte de su estrategia de diversificación energética, que también incluye proyectos de hibridación entre generación eólica y solar, así como otras alternativas como biomasa y biogás. Los investigadores sugieren que las siguientes etapas deberían contemplar perforaciones exploratorias y estudios geofísicos para evaluar el potencial energético y mitigar riesgos en futuros proyectos.

Este enfoque refuerza la importancia de explorar las características geológicas de La Rioja para contribuir al desarrollo sustentable y al crecimiento económico regional.

Etiquetas: la rioja parque arauco energía geotérmica investigación científica desarrollo sustentable recursos renovables
TL;DR

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