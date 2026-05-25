Lunes, 25 de Mayo 2026
La Rioja

Celebraciones en Catuna: la comunidad rinde homenaje a Santa Rita con el gobernador presente

Cientos de fieles participaron en las fiestas patronales de Santa Rita de Catuna, destacando la unión comunitaria en un contexto económico difícil. La celebración atrajo a peregrinos de varias provincias, lo que beneficiará el turismo local.

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Redacción Equipo Editorial
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Celebraciones en Catuna: la comunidad rinde homenaje a Santa Rita con el gobernador presente
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El gobernador Ricardo Quintela participó en las celebraciones de las fiestas patronales de Santa Rita de Catuna, donde cientos de fieles se unieron a la tradicional procesión y diversas actividades religiosas y culturales. Acompañado por la vicegobernadora Teresita Madera, el intendente Jorge Salomón, la diputada nacional Gabriela Pedrali, y el obispo Dante Braida, Quintela destacó la importancia de la fe y la unidad en un contexto social y económico complicado.

Durante su discurso, el gobernador expresó su agradecimiento hacia la comunidad y enfatizó el valor de la fe como un sostén en tiempos difíciles. “Le pido a Santa Rita que nos proteja, que nos brinde salud, que cure a los enfermos y que nos dé fortaleza para ayudar a los pobres”, declaró. Además, enfatizó que cada visita a Catuna es una oportunidad para renovar el compromiso con quienes más necesitan del apoyo estatal.

El intendente Salomón también subrayó la relevancia del evento, mencionando la masiva afluencia de peregrinos de provincias como San Juan, Mendoza, Córdoba y Catamarca, así como de visitantes de la Capital y del interior de La Rioja. Destacó que esta celebración no solo es un acto de fe, sino que también impacta positivamente en el turismo y la economía local, en un momento de desafíos económicos para la sociedad.

Etiquetas: la rioja fiestas patronales ricardo quintela catuna economía comunidad
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