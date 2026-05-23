La Policía de La Rioja refuerza su infraestructura con nueva sala de conferencias

La nueva sala de conferencias "Comisario General Ramón E. Vega Aciar" busca inspirar a futuros policías y fortalecer la relación entre la fuerza y la comunidad en La Rioja.

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La inauguración de la sala de conferencias "Comisario General Ramón E. Vega Aciar" fue un acto significativo para la Policía de La Rioja, donde se rindió homenaje a la trayectoria del comisario. Este nuevo espacio, que llevará su nombre, representa un símbolo de respeto y compromiso con el servicio a la comunidad.

En la ceremonia, que tuvo lugar en las instalaciones policiales, se reunieron autoridades, familiares y colegas del homenajeado. Se destacó la labor de Vega Aciar, cuya dedicación y esfuerzo dejaron una huella importante en la seguridad pública y en la memoria de quienes lo conocieron.

Las autoridades locales subrayaron que este reconocimiento busca inspirar a las futuras generaciones de agentes a seguir el ejemplo del comisario. La sala servirá para realizar encuentros y capacitaciones, fortaleciendo el vínculo entre la Policía y la sociedad, lo cual es crucial para una convivencia pacífica.

Este acto se inscribe dentro de los esfuerzos del Gobierno provincial por modernizar las instituciones de seguridad en La Rioja, reafirmando el compromiso de la Policía con la comunidad y buscando mejorar la confianza de la población hacia sus fuerzas de seguridad.