Domingo, 24 de Mayo 2026
La Rioja

Aimogasta mejora su seguridad con la inauguración de iluminación LED por la intendenta López

Se inauguró un sistema de iluminación LED en Aimogasta con 29 torres, mejorando la seguridad y reduciendo el consumo energético. La obra es un paso hacia el progreso y bienestar de los vecinos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Se inauguró un nuevo sistema de iluminación LED en Aimogasta, con la instalación de 29 torres que buscan mejorar la seguridad y comodidad de los habitantes de los barrios 400, Universitario y Difunta Correa, así como de los visitantes. El evento, que tuvo lugar el viernes, fue liderado por la Intendenta Virginia López y el Viceintendente Ramón Allendes, junto a concejales y funcionarios municipales.

Durante la ceremonia, se resaltó la colaboración de los trabajadores que llevaron a cabo la obra, quienes simbolicamente encendieron las luces en un acto que representa un avance en el crecimiento de la comunidad. López destacó el esfuerzo conjunto de las áreas de Obras Públicas, Producción, Electromecánica y Edelar S.A. para concretar esta mejora.

La nueva iluminación no solo embellece el entorno urbano, sino que también responde a la necesidad de aumentar la seguridad en las calles, algo que preocupa a los ciudadanos. Además, la implementación de esta tecnología permitirá reducir el consumo energético, alineándose con las políticas de sostenibilidad del gobierno local.

La obra fue bien recibida por los vecinos, quienes expresaron su satisfacción. Un residente comentó sobre el cambio significativo en la iluminación, resaltando que ahora se sienten más seguros al salir por la noche. Este tipo de iniciativas son fundamentales para el desarrollo urbano y la mejora de la percepción de seguridad en Aimogasta.

Etiquetas: aimogasta obras públicas iluminación led seguridad municipio intendenta virgina lópez
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