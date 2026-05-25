Efemérides del 25 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 25 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 25 de mayo de 2026
- 1810 – Se produce en Buenos Aires la Revolución de Mayo, que depone al virrey Cisneros y organiza la Primera Junta, el primer gobierno autónomo de lo que sería la Argentina.
- 1930 – en Paraná (provincia de Entre Ríos) se funda el Centro Juventud Sionista, actual equipo de la Liga Nacional de Básquet.
- 1938 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Estadio Monumental de River Plate.
- 1940 – en Buenos Aires se inaugura el estadio de La Bombonera del club Boca Juniors.
- 1940 – se inaugura el estadio del Florencio Sola del Club Atlético Banfield.
- 1973 – en Argentina asume la presidencia Héctor Cámpora, primer presidente elegido desde la seguidilla de dictaduras y gobiernos seudodemocráticos (que ganaban elecciones debido a que el 60% de los votantes estaban proscriptos desde 1955).
- 1982 – en la guerra de las Malvinas la Fuerza Aérea Sur de la Fuerza Aérea Argentina hundió al destructor británico HMS Conventry, y la Fuerza de Tareas 80 de la Armada Argentina provocó daños irreparables al buque portacontenedores Atlantic Conveyor.
- 2001 – se cumplen 100 años de la fundación de River Plate.
- 2003 – en Buenos Aires, Néstor Kirchner asume la presidencia (de manera adelantada), reemplazando al presidente interino Eduardo Duhalde.
- 2010 – en Argentina se celebra el bicentenario de la Revolución de Mayo.
El 25 de mayo de 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció ante el Congreso su ambicioso plan de enviar un hombre a la Luna antes de que finalizará la década, lo que impulsó la carrera espacial y culminó con la llegada del Apolo 11 en 1969. Este anuncio marcó un hito en la exploración espacial y la tecnología, simbolizando la determinación de la humanidad por alcanzar nuevas fronteras.
En el mundo: 25 de mayo de 2026
- -567 – en Roma (península italiana), el rey Servio Tulio celebra un triunfo por su victoria sobre los etruscos.
- 1025 – en Qúrduba (Califato de Córdoba) huye Muhammad al-Mustakfi, quien había sido destituido como califa por los cordobeses.
- 1085 – Alfonso VI de León reconquista la villa de Toledo a los musulmanes.
- 1420 – en Portugal, Enrique el Navegante es nombrado gobernador de la Orden de Cristo.
- 1521 – finaliza la Dieta de Worms cuando Carlos V promulga el Edicto de Worms, que declara proscrito a Martín Lutero y prohíbe la posesión y lectura de sus escritos.
- 1659 – En Londres (Inglaterra), Richard Cromwell (32) ―el hijo de Oliver Cromwell― comienza un segundo y breve periodo de gobierno republicano, conocido como Commonwealth.
- 1660 – en Londres (Inglaterra), el rey Carlos II restaura la monarquía en ese país, once años después de la ejecución de su padre, Carlos I.
- 1722 – en Venezuela, es fundada la Villa de San Luis de Cura, por Juan de Bolívar y Villegas, abuelo paterno de Simón Bolívar.
- 1734 – en Italia, el conde de Montemar derrota a los austriacos en la Batalla de Bitonto, y España reconquista el Reino de Nápoles.
- 1751 – en Concepción (Chile) sucede un terremoto de magnitud 8,5 en la escala sismológica de Richter, que deja un saldo de 65 muertos.
- 1787 – en Filadelfia (Estados Unidos) se inicia, tras un retraso de 11 días, la Convención Constitucional.
- 1808 – en el transcurso de la Guerra de la Independencia en España, la Junta General del Principado de Asturias, se declara soberana frente al gobierno central de Madrid controlado por los franceses
- 1809 – en La Plata (actual Sucre, capital de Bolivia) capital de la Real Audiencia de Charcas, se da inicio la Revolución de Chuquisaca, primera junta de gobierno en el Virreinato del Río de la Plata, considerado el primer grito libertario de América Latina.
- 1810 – en Buenos Aires sucede la Revolución de Mayo; al enterarse de que España había sido invadida por Napoleón, un grupo de revolucionarios deponen al virrey y organizan la Primera Junta, el primer gobierno autónomo de lo que sería la Argentina.
- 1812 – en la villa de San Salvador de Jujuy (norte de Argentina), el abogado y general Manuel Belgrano vuelve a enarbolar la bandera azul y blanca, actual enseña nacional argentina.
- 1814 – en Bolivia, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales derrota a los españoles en la batalla de Florida.
- 1819 – en Buenos Aires se promulga la Constitución argentina de 1819.
- 1833 – se promulga la Constitución Política de la República de Chile de 1833.
- 1865 – en Mobile (Alabama) explota un depósito de explosivos. Mueren 300 personas.
- 1878 – en el teatro Opera Comique (en Londres) se estrena la opereta H.M.S. Pinafore, de Gilbert y Sullivan.
- 1881 – en Venezuela, el presidente Antonio Guzmán Blanco oficializa por decreto la canción Gloria al bravo pueblo como himno nacional.
- 1887 – en París (Francia), un incendio destruye el Teatro de la Opera Cómica, y mueren más de ochenta personas.
- 1895 – en Londres (Reino Unido) la policía arresta al escritor irlandés Oscar Wilde (1854-1900) por ser homosexual (más exactamente, por «cometer actos de grosera indecencia con otros varones»). Será sentenciado a dos años de cárcel.
- 1895 – en Taiwán se funda la República de Formosa, con Tang Ching-sung como presidente.
- 1900 – a 15 km de la ciudad de Bucaramanga (Colombia) ―en el marco de la Guerra de los mil días― el Partido Conservador gana la guerra contra el Partido Liberal Colombiano en la batalla de Palonegro.
- 1901 – en Argentina se funda la FORA (Federación Obrera Regional Argentina).
- 1901 – en Argentina se funda el Club Atlético River Plate.
- 1905 – en Argentina se funda el Club Atlético Platense.
- 1906 – en Argentina se funda el Club Atlético Defensores de Belgrano.
- 1908 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Teatro Colón con la representación de la ópera Aída de Giuseppe Verdi.
- 1911 – en México, renuncia el presidente Porfirio Díaz, y asume interinamente Francisco León de la Barra.
- 1925 – en Estados Unidos, el Gobierno indulta al maestro John T. Scopes, encarcelado, en el Juicio de Scopes, por enseñar la teoría de la evolución de Darwin a sus estudiantes.
- 1926 – en París, Sholom Schwartzbard asesina a Symon Petliura, el cerebro del Gobierno en el exilio de la República Nacional Ucraniana, a quien responsabilizaba de los pogromos en los que murieron más de 50 000 judíos (entre ellos los familiares de Schvartzbard).
- 1930 – en Paraná (provincia de Entre Ríos) se funda el Centro Juventud Sionista, actual equipo de la Liga Nacional de Básquet.
- 1938 – en Alicante ―en el marco de la guerra civil española―, aviones del ejército de Francisco Franco realizan uno de los peores bombardeos contra población civil: mueren más de 300 hombres, mujeres y niños.
- 1938 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Estadio Monumental de River Plate.
- 1940 – en Buenos Aires se inaugura el estadio de La Bombonera del club Boca Juniors.
- 1940 – se inaugura el estadio del Florencio Sola del Club Atlético Banfield.
- 1946 – en Transjordania, el parlamento nombra rey a Abd Allah ibn Husayn.
- 1948 – en Málaga se funda el Club Atlético Malagueño, actual Málaga Club de Fútbol
- 1951 – en el atolón Enewetak (en medio del océano Pacífico) Estados Unidos detona la bomba atómica Ítem (de 45,5 kilotones), la decimoséptima de la Historia humana. Es la primera bomba intensificada con tritio.
- 1952 – en el área 4 del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos detona desde una torre la bomba atómica Fox, de 11 kilotones). Unos 7350 soldados que participan del ejercicio militar Desert Rock IV observan la explosión y quedan expuestos de manera no voluntaria a la radiación.
- 1953 – a las 8:30 (hora local) o 15:30 (hora mundial): en el área 5 del Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos dispara la bomba atómica Grable, de 15 kilotones, la primera bomba de artillería nuclear (disparada desde el cañón M65). Más de 21 000 soldados participaron en tierra en el ejercicio Desert Rock V, con la presencia de un número de altos oficiales militares.
- 1953 – desde el campus de la Universidad de Houston se realiza la primera transmisión de una estación de televisión pública en los Estados Unidos, la KUHT.
- 1955 – en la villa de Udall (Kansas), un tornado F5 mata a 80 personas y hiere a 273.
- 1961 – en los Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy anuncia después de una sesión especial del Congreso que su gobierno está preparado para comenzar el proyecto que llevará al ser humano a la Luna antes del final de la década (Programa Apolo).
- 1961 – el príncipe Hussein de Jordania se casa con la británica Antoinette Gardiner (llamada princesa Muna al-Hussein, n. 1941).
- 1962 – en un pozo artificial, a 193 metros bajo tierra, en el área U9b del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 246, White, de 8 kilotones.
- 1963 – en Adís Abeba (Etiopía) se funda de la Organización de la Unidad Africana.
- 1966 – en la Universidad de Pekín durante la Revolución Cultural maoísta se cuelga el primer dazibao (enorme póster de propaganda política).
- 1966 – en el marco del programa Explorer, Estados Unidos lanza el satélite Explorer 32.
- 1967 – en Lisboa (Portugal), Celtic F. C. de Escocia vence 2–1 a Inter de Italia en el Estadio Nacional, y se consagra campeón de la Copa de Campeones de Europa 1966-67.
- 1967 – en la población de Naksalbari, en el estado de Bengala Occidental, el Gobierno indio ordena a la policía ametrallar a campesinos manifestantes, asesinando a 3 hombres, 6 mujeres y 2 niños. Esto originará la insurgencia naksalita, de extracción maoísta.
- 1972 – En París, Francia, se inaugura el tercer y actual estadio Parque de los Príncipes.
- 1972 – En Noruega se da la inauguración oficial del Puente Sotra.
- 1973 – en Argentina asume la presidencia Héctor Cámpora, primer presidente elegido desde la seguidilla de dictaduras y gobiernos seudodemocráticos (que ganaban elecciones debido a que el 60% de los votantes estaban proscriptos desde 1955).
- 1973 – en Cabo Cañaveral, Estados Unidos lanza el Skylab 2 (con Pete Conrad, Paul Weitz y Joseph Kerwin) para reparar los daños en la estación espacial Skylab.
- 1973 – en Londres (Reino Unido), el músico Mike Oldfield lanza el disco Tubular Bells.
- 1977 – se estrena la película Star wars (Luego retitulada Star Wars: Episode IV - A New Hope).
- 1979 – en Chicago (Estados Unidos), un avión DC-10 se estrella durante el despegue desde el Aeropuerto Internacional O'Hare. Mueren todas las 271 personas a bordo y 2 personas en tierra.
- 1979 – en Florida (Estados Unidos) es ejecutado John Spenkelink en la primera ejecución legal no voluntaria en los últimos diez años.
- 1981 – en Riad se crea una alianza entre países de Oriente Próximo: Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
- 1982 – en la guerra de las Malvinas la Fuerza Aérea Sur de la Fuerza Aérea Argentina hundió al destructor británico HMS Conventry, y la Fuerza de Tareas 80 de la Armada Argentina provocó daños irreparables al buque portacontenedores Atlantic Conveyor.
- 1982 – Se estrena en Reino Unido The Wall (la película) un musical basado en el álbum The Wall publicado en 1979.
- 1983 – se estrena la película Star Wars Episode VI: Return of the Jedi.
- 1985 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II otorga el título de cardenal a 28 prelados, entre los que se destacan el Arzobispo de Managua, Nicaragua. Miguel Obando y Bravo, S.D.B. y el nigeriano Francis Arinze.
- 1985 – Bangladés es azotado por un ciclón tropical que deja más de 10 000 muertos.
- 1992 – en la catedral de Palermo (Sicilia), miles de personas asisten al funeral del juez Giovanni Falcone (1939-1992), asesinado por iniciar (el 5 de noviembre de 1985) un macroproceso contra 709 mafiosos.
- 1992 – se estrena el primer episodio de la serie Shortland Street.
- 1993 – en Guatemala, un golpe de Estado derroca al presidente guatemalteco Jorge Serrano (el Serranazo). Más tarde se sabrá que fue un autogolpe.
- 1993 – El cantautor español José Luis Perales, publica su Gente maravillosa.
- 1995 – en la ciudad bosnia de Tuzla, el ejército masacra a 72 jóvenes.
- 1997 – en Sierra Leona, la milicia reemplaza al presidente Ahmad Tejan Kabbah por el jefe militar Johnny Paul Koromah.
- 1999 – el Gobierno de Estados Unidos publica el Informe Cox, en el que se detalla el espionaje nuclear de China contra este país durante las últimas dos décadas.
- 2000 – en el Líbano, el ejército invasor israelí se retira de varias zonas, tras 22 años de ocupación (Día de Liberación del Líbano).
- 2001 – en el monte Everest (Nepal), los estadounidenses Erik Weihenmayer (de 32 años) y Sherman Bull (de 64 años) se convierten respectivamente en la primera persona ciega y en la persona de mayor edad que han escalado el pico más alto del mundo.
- 2001 – se cumplen 100 años de la fundación de River Plate.
- 2002 – en el estrecho de Taiwán, un avión de la aerolínea China Airlines se desintegra en el aire y cae al mar. Mueren el pasaje y la tripulación, 225 personas.
- 2003 – en Buenos Aires, Néstor Kirchner asume la presidencia (de manera adelantada), reemplazando al presidente interino Eduardo Duhalde.
- 2004 – en los Estados Unidos salen a la venta las nuevas versiones de Los Sims: Los Sims más vivos que nunca, Los Sims House Party y Los Sims de vacaciones.
- 2005 – Liverpool FC gana la Copa de Europa de Fútbol por quinta vez.
- 2005 – en la calle Rufino González, en el barrio de Simancas, distrito de San Blas (en Madrid), a las 9:30 explota un coche bomba de la banda terrorista ETA con unos 20 kg de explosivos.
- 2007 – en Moscú, la Torre Ostankino sufre un incendio por segunda vez.
- 2008 – la sonda Phoenix aterriza en el planeta Marte en busca de pruebas biológicas.
- 2009 – Corea del Norte realiza su segunda prueba nuclear.
- 2010 – en Argentina se celebra el bicentenario de la Revolución de Mayo.
- 2011 – en Chicago (Estados Unidos), finaliza sus transmisiones el programa de televisión The Oprah Winfrey Show.
- 2012 – la nave Dragón se instala en la Estación Espacial Internacional.
- 2013 – Eclipse lunar de mayo de 2013.
- 2013 – el Bayern de Múnich gana la Liga de Campeones de la UEFA ante el Borussia Dortmund en Wembley por 2 a 1.
- 2014 – en España y en otros países de la Unión Europea se celebran elecciones al Parlamento Europeo. En ellas, por primera vez Podemos obtiene representación.
- 2014 – Universitario de Sucre gana el Torneo Clausura 2013-14 tras empatar contra Sport Boys Warnes 1 a 1, obteniendo su segundo título de LFPB.
- 2018 – se estrena la película Han Solo: una historia de Star Wars, exactamente 41 años después del estreno de Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza.
- 2018 – Colombia entra a ser parte de la OCDE, convirtiéndose en el miembro número 36 en formar parte de esta organización de cooperación económica.
- 2018 – en la Unión Europea, se implementa el Reglamento General de Protección de Datos.
- 2018 – Shawn Mendes lanza su tercer álbum de estudio, Shawn Mendes (álbum).
- 2019 – en Sevilla (España), en el estadio Benito Villamarín, el Valencia Club de Fútbol alza su 8.ª Copa del Rey en su centenario, tras los goles de Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno imponiéndose al FC Barcelona por 2-1.
- 2019 – Las Vegas se celebra el evento inaugural pay-per-view de All Elite Wrestling Titulado "Double or Nothing".
- 2020 – el oficial de la policía de Mineápolis, Derek Chauvin, asfixia al afroestadounidense George Floyd, generando una ola de protestas en todo el país.
- 2025 – en México, Toluca se corona campeón por undécima vez, del fútbol mexicano tras 15 años sin poder ganar un título, desde el Torneo Bicentenario 2010, cuando consiguió su último título y rompe la hegemonía del América, iniciada desde 2023, que buscaba lograr un tetracampeonato.