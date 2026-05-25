Efemérides del 25 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 25 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 25 de mayo de 2026

1810 – Se produce en Buenos Aires la Revolución de Mayo, que depone al virrey Cisneros y organiza la Primera Junta, el primer gobierno autónomo de lo que sería la Argentina.

– Se produce en Buenos Aires la Revolución de Mayo, que depone al virrey Cisneros y organiza la Primera Junta, el primer gobierno autónomo de lo que sería la Argentina. 1930 – en Paraná (provincia de Entre Ríos) se funda el Centro Juventud Sionista, actual equipo de la Liga Nacional de Básquet.

– en Paraná (provincia de Entre Ríos) se funda el Centro Juventud Sionista, actual equipo de la Liga Nacional de Básquet. 1938 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Estadio Monumental de River Plate.

– en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Estadio Monumental de River Plate. 1940 – en Buenos Aires se inaugura el estadio de La Bombonera del club Boca Juniors.

– en Buenos Aires se inaugura el estadio de La Bombonera del club Boca Juniors. 1940 – se inaugura el estadio del Florencio Sola del Club Atlético Banfield.

– se inaugura el estadio del Florencio Sola del Club Atlético Banfield. 1973 – en Argentina asume la presidencia Héctor Cámpora, primer presidente elegido desde la seguidilla de dictaduras y gobiernos seudodemocráticos (que ganaban elecciones debido a que el 60% de los votantes estaban proscriptos desde 1955).

– en Argentina asume la presidencia Héctor Cámpora, primer presidente elegido desde la seguidilla de dictaduras y gobiernos seudodemocráticos (que ganaban elecciones debido a que el 60% de los votantes estaban proscriptos desde 1955). 1982 – en la guerra de las Malvinas la Fuerza Aérea Sur de la Fuerza Aérea Argentina hundió al destructor británico HMS Conventry, y la Fuerza de Tareas 80 de la Armada Argentina provocó daños irreparables al buque portacontenedores Atlantic Conveyor.

– en la guerra de las Malvinas la Fuerza Aérea Sur de la Fuerza Aérea Argentina hundió al destructor británico HMS Conventry, y la Fuerza de Tareas 80 de la Armada Argentina provocó daños irreparables al buque portacontenedores Atlantic Conveyor. 2001 – se cumplen 100 años de la fundación de River Plate.

– se cumplen 100 años de la fundación de River Plate. 2003 – en Buenos Aires, Néstor Kirchner asume la presidencia (de manera adelantada), reemplazando al presidente interino Eduardo Duhalde.

– en Buenos Aires, Néstor Kirchner asume la presidencia (de manera adelantada), reemplazando al presidente interino Eduardo Duhalde. 2010 – en Argentina se celebra el bicentenario de la Revolución de Mayo.

💡 ¿Sabías que...? El 25 de mayo de 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció ante el Congreso su ambicioso plan de enviar un hombre a la Luna antes de que finalizará la década, lo que impulsó la carrera espacial y culminó con la llegada del Apolo 11 en 1969. Este anuncio marcó un hito en la exploración espacial y la tecnología, simbolizando la determinación de la humanidad por alcanzar nuevas fronteras.

En el mundo: 25 de mayo de 2026