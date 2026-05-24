Efemérides del 24 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 24 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 24 de mayo de 2026
- 1866 – durante la guerra de la Triple Alianza, se desarrolla la batalla de Tuyutí entre las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay; es hasta hoy día la batalla más grande ―y más sangrienta, con 15 000 muertes en 5 horas― ocurrida en Sudamérica.
- 1925 – en General Rodríguez (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem.
- 1940 – José Joe Baxter, guerrillero argentino (f. 1973).
- 1946 – Cristina Alberó, actriz argentina.
- 1973 – Rodrigo Bueno, cantante argentino de «cuarteto» (f. 2000).
- 1977 – en Buenos Aires (Argentina) son asesinadas 16 personas por efectivos del Ejército Argentino, en lo que se conoce como la Masacre de Monte Grande.
- 1987 – Jimena Barón, actriz argentina.
- 1994 – Rodrigo De Paul, futbolista argentino.
- 1997 – Rodrigo Bogarín, futbolista paraguayo.
- 2000 – Jaminton Campaz, futbolista colombiano.
El 24 de mayo de 1883 se inauguró el Puente de Brooklyn en Nueva York, que conecta Manhattan y Brooklyn. En su época, era el puente colgante más largo del mundo y un símbolo de innovación en la ingeniería. Su construcción fue un logro monumental y se considera un hito en la arquitectura estadounidense.
En el mundo: 24 de mayo de 2026
- 1218 – en la costa de Palestina, la quinta cruzada deja la villa de San Juan de Acre hacia Egipto.
- 1337 – inicia la guerra de los Cien Años con la invasión francesa del Ducado de Aquitania.
- 1487 – en Dublín (Irlanda), el niño Lambert Simnel (10) se hace pasar por Eduardo VI y es coronado.
- 1612 – en el valle alto del río Magdalena (en el norte de la actual Colombia), el español Diego de Ospina y Medinilla y sus hombres fundan la aldea de Neiva.
- 1621 – en Alemania se disuelve la coalición de naciones Unión Protestante.
- 1626 – en la costa este de Estados Unidos, según la tradición, Peter Minuit compra la isla de Manhattan (en lo que ahora es Nueva York) al pueblo de los lenape.
- 1689 – el Parlamento del Reino Unido aprueba la Ley de Tolerancia protegiendo a los protestantes. Los católicos son intencionalmente excluidos.
- 1725 – en el tribunal penal central de Old Bailey (Londres) es ahorcado el jefe de policía («cazador general de ladrones») Jonathan Wild por descubrirse que utilizaba su puesto de comisario para liderar una red de crimen organizado.
- 1778 – Francia, ganada por Benjamin Franklin para la causa de las colonias estadounidenses, declara la guerra al Imperio británico.
- 1806 – Napoleón Bonaparte nombra rey de Holanda a su hermano Luis Bonaparte.
- 1819 – desde el puerto de Nueva York zarpa el buque Savannah, primer barco a vapor que atraviesa el Atlántico.
- 1822 – tras la batalla de Pichincha ―ganada por el general Antonio José de Sucre― la República del Ecuador se independiza del Reino de España. En conmemoración a esta fecha, la Constitución de Ecuador de 2008 establece al 24 de mayo como fecha de la posesión del presidente y vicepresidente de la República, por un período de 4 años.
- 1830 – en Estados Unidos, la empresa Baltimore and Ohio Rail Road (entre Baltimore y Ellicott's Mills) inicia el primer itinerario ferroviario.
- 1832 – en la Conferencia de Londres, el primer Reino de Grecia es declarado legal.
- 1844 – desde el Capitolio de la ciudad de Washington (Estados Unidos), el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico hasta la ciudad de Baltimore.
- 1846 – en México ―en el marco de la Intervención estadounidense―, el general estadounidense Zachary Taylor captura la ciudad de Monterrey.
- 1857 – fecha de referencia del primer censo de población realizado en España con características plenamente modernas, que inauguraba la época estadística en dicho país.
- 1858 – entre Madrid y Alicante, el tren real inicia el recorrido del último tramo del ferrocarril, que fue el primero de importancia construido en España.
- 1861 – durante la guerra civil estadounidense, las fuerzas de la Unión ocupan Alexandria (Virginia).
- 1866 – durante la guerra de la Triple Alianza, se desarrolla la batalla de Tuyutí entre las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay; es hasta hoy día la batalla más grande ―y más sangrienta, con 15 000 muertes en 5 horas― ocurrida en Sudamérica.
- 1871 – se celebra un dilatado combate de boxeo entre el púgil británico Billy Edwards (primer campeón mundial de peso liviano reconocido) y el estadounidense Tom Collins. El encuentro fue suspendido al aparecer la policía, fue reanudado al siguiente día, pero al cabo de 25 asaltos debió suspenderse por falta de luz. El combate se reanudó el 26 de mayo, y la policía reapareció, y arrestó a los boxeadores y a todos los presentes. Los púgiles debieron pagar una multa de 1000 dólares estadounidenses ―que (debido a la inflación de la moneda de Estados Unidos) en 2025 equivaldría a unos 27 000 dólares― y un año de prisión. Apelaron y recuperaron su libertad el 6 de diciembre de ese año.
- 1872 – en España se concreta el Convenio de Amorebieta, que liquidó el alzamiento carlista del 14 de abril anterior.
- 1876 – el Congreso de los Diputados español aprueba la Constitución que estuvo vigente en España hasta la Segunda República Española (salvo el paréntesis de la dictadura de Miguel Primo de Rivera).
- 1881 – Turquía cede a Grecia la región de Tesalia y la Prefectura de Arta.
- 1883 – después de 14 años de construcción, John y Washington Roebling inauguran oficialmente el puente de Brooklyn, el primero construido con cables de acero.
- 1893 – el poeta cubano José Martí conoce al poeta nicaragüense Rubén Darío, al que considerará como su hijo.
- 1895 – en Londres, Henry Irving se convierte en el primer actor en obtener el título de Sir.
- 1897 – en el puerto de Bacuranao (cerca de La Habana) desembarca el patriota cubano Ricardo Delgado con gran cantidad de pertrechos de guerra.
- 1900 – en África del Sur ―en el marco de la segunda guerra bóer― el Reino Unido se anexiona el Estado Libre de Orange.
- 1901 – en Caerphilly (Gales del Sur) mueren 78 mineros.
- 1915 – Italia entra en combate en la Primera Guerra Mundial (1914‑1918).
- 1923 – en Hamburgo (Alemania) se funda la Internacional de las Juventudes Socialistas.
- 1925 – en General Rodríguez (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem.
- 1926 – en Japón, en la isla de Hokkaido, la erupción del volcán Tokachi causa la muerte a más de dos mil personas y graves daños materiales.
- 1927 – en Santiago de Chile se funda el Club Universidad de Chile.
- 1928 – inauguración del servicio telefónico entre España y Reino Unido.
- 1930 – en Darwin (Australia) aterriza la piloto británica Amy Johnson, que se convierte en la primera mujer que vuela entre Reino Unido y Australia. Había despegado el 5 de mayo.
- 1933 – el Reichstag concede amplios poderes a Adolf Hitler por cuatro años, que el aprovechó para gobernar a Alemania a su antojo.
- 1934 – Tomáš Masaryk es elegido por cuarta vez presidente de Checoslovaquia.
- 1940 – en la Segunda Guerra Mundial, se da la orden (controvertida hasta hoy) de detención a la Whermacht a las afueras de Dunquerque (Francia), lo que permitirá que, 2 días después, las fuerzas aliadas sean evacuadas durante la Operación Dinamo.
- 1940 – en Francia, la población de Boulogne es arrasada por las unidades de Infantería de la 2.ª División Panzer, XIX Cuerpo Panzer alemán que toman prisioneros a 5000 británicos y franceses. Se rinde la fortaleza francesa de Maubeuge, mientras que en Bélgica el 6.º Ejército captura Ghente y Tournai.
- 1940 – en la Unión Soviética, Ígor Sikorsky realiza la primera prueba exitosa de su helicóptero de un solo rotor.
- 1941 – el almirante alemán Karl Dönitz ordena la suspensión de las operaciones de todos los submarinos alemanes, después de perder 56 U-Boot entre abril y mayo.
- 1941 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el acorazado alemán Bismarck hunde al crucero de batalla británico HMS Hood durante la Batalla del estrecho de Dinamarca.
- 1943 – en Polonia ―en el marco del holocausto judío― el joven médico Josef Mengele se convierte en oficial médico del campo de concentración de Auschwitz.
- 1945 – en Flensburg (Alemania) son arrestados el gran almirante nazi Dönitz y demás miembros de su gobierno, las fuerzas británicas llegan a Berlín.
- 1945 – la zona industrial de Tokio es bombardeada por los estadounidenses haciendo uso de cientos de aviones B-29.
- 1949 – la Unión Soviética acaba con el bloqueo de Berlín después de 11 meses.
- 1956 – en Lugano (Suiza) se celebra el primer Festival de la Canción de Eurovisión. La canción ganadora fue Refrain interpretada por la cantante suiza Lys Assia.
- 1958 – en Tokio (Japón) comienzan los III Juegos Asiáticos.
- 1960 – desde cabo Cañaveral (estado de Florida), Estados Unidos lanza el Midas I, satélite estadounidense destinado a detectar los misiles intercontinentales.
- 1961 – Chipre entra en el Consejo de Europa.
- 1962 – por segunda vez una nave espacial ―la Aurora 7 del proyecto Mercury, tripulada por Scott Carpenter― retorna felizmente a la Tierra.
- 1965 – el Reino Unido adopta el sistema métrico decimal.
- 1968 – en Quebec (Canadá), separatistas del grupo FLQ ponen una bomba en el consulado de Estados Unidos.
- 1969 – en Bogotá (Colombia) se funda la Programadora Jorge Barón Televisión cuyo primer programa era El show de Jorge Barón y su estrella invitada hoy como El Show de las Estrellas.
- 1974 – en Salamanca (España) se crea la Escuela Nacional de Aeronáutica.
- 1976 – entre Londres y Washington D. C. comienza el servicio del avión supersónico Concorde.
- 1977 – en Buenos Aires (Argentina) son asesinadas 16 personas por efectivos del Ejército Argentino, en lo que se conoce como la Masacre de Monte Grande.
- 1980 – en la ciudad de Seúl (Corea del Sur), es ahorcado Kim Jae-gyu (54), exjefe de inteligencia del dictador y criminal Park Chung‑hee (61) por haberlo asesinado impulsivamente.
- 1981 – en la Plaza de Cataluña de Barcelona (España), diez asaltantes toman la sede del Banco Central. Horas después los geos liberan a los rehenes y detienen a los diez asaltantes.
- 1981 – en Ecuador muere el presidente Jaime Roldós en un accidente de aviación. El vicepresidente Osvaldo Hurtado asume la presidencia.
- 1982 – en Irán, la milicia iraní ―durante la guerra entre Irán e Irak― recaptura la ciudad portuaria de Khorramshahr de los iraquíes.
- 1985 – en Bangladés, un ciclón deja unos 40 000 muertos y varias decenas de miles de desaparecidos.
- 1989 – El AC Milan obtiene su cuarto título de Copa de Campeones de Europa luego de ganarle 4 a 0 al Steaua de Bucarest de Rumania en la final de tal edición.
- 1991 – Israel conduce la Operación Salomón, evacuando los judíos etíopes a Israel.
- 1992 – en Tailandia, el general Suchinda Kraprayoon ―último dictador de ese país― abdica por las protestas prodemocráticas.
- 1993 – Eritrea declara formalmente su independencia, con lo que se convierte en el quincuagésimo segundo Estado libre del continente africano.
- 1993 – Microsoft desarrolla el sistema operativo Windows NT.
- 1994 – en Madrid la banda terrorista ETA mata al teniente Miguel Peralta Utrera (47), con una bomba adosada a su coche.
- 1994 – en los Estados Unidos, cuatro hombres son sentenciados a 240 años de prisión cada uno por la bomba alojada en las torres de World Trade Center.
- 1995 – en la ciudad de Washington D. C. se celebra el histórico primer encuentro entre el ministro británico para Irlanda del Norte, Patrick Mayhew, y el líder del Sinn Féin ―brazo político del IRA―, Gerry Adams.
- 1995 – en Viena (Austria) se juega la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Es campeón el Ajax de Ámsterdam frente al AC Milan gracias a un gol de Patrick Kluivert (18) en el minuto 85.
- 1997 – en Irán gana las elecciones el aperturista Mohamed Jatamí.
- 1998 – tanto el pueblo del Úlster como la República de Irlanda ratifican por amplia mayoría el acuerdo de paz.
- 2000 – Israel abandona las últimas posiciones en la frontera al sur del Líbano después de 22 años de ocupación.
- 2000 – en el Estadio de Francia (en Saint Denis), el Real Madrid vence al Valencia CF por 3 goles a 0 en la final de la Liga de Campeones de la UEFA para ganar su octavo título en esta competencia.
- 2001 – en la frontera entre China y Nepal, el sherpa de 15 años Temba Tsheri se convierte en la persona más joven que llega a la cima del monte Everest.
- 2002 – la Federación Rusa y los Estados Unidos firman el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas.
- 2008 – en Colombia sucede un gran temblor (de magnitud 5.5 en la escala de Richter), a una profundidad de 3,5 km. El sismo deja a 5 muertos, 30 heridos y cerca de 6400 damnificados.
- 2009 – en Noruega se deja en libertad a Varg Vikernes (el polémico fundador de la banda de rock Burzum) tras 16 años de prisión.
- 2009 – en Madrid (España) se constituye oficialmente la Red de Medios Comunitarios.
- 2014 – en Lisboa (Portugal), el Real Madrid gana su décima copa de la Liga de Campeones de la UEFA tras ganar por 4 a 1 a su rival de la capital, el Atlético de Madrid en tiempo extra.
- 2015 – en España se celebran las novenas elecciones autonómicas.
- 2017 – en Quito (Ecuador), Lenín Moreno asume la presidencia del Ecuador.
- 2021 – en Quito, Guillermo Lasso asume la presidencia del Ecuador.
- 2021 – en Lima (Perú) se registra una tormenta eléctrica, la cual es un fenómeno inhabitual en la ciudad, a la misma vez, en una zona de la ciudad, se reportó una lluvia de granizo.
- 2022 – en el estado de Texas (Estados Unidos) ocurre el Tiroteo en la Escuela Primaria Robb de Texas.