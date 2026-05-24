Efemérides del 24 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 24 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 24 de mayo de 2026

1866 – durante la guerra de la Triple Alianza, se desarrolla la batalla de Tuyutí entre las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay; es hasta hoy día la batalla más grande ―y más sangrienta, con 15 000 muertes en 5 horas― ocurrida en Sudamérica.

– durante la guerra de la Triple Alianza, se desarrolla la batalla de Tuyutí entre las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay; es hasta hoy día la batalla más grande ―y más sangrienta, con 15 000 muertes en 5 horas― ocurrida en Sudamérica. 1925 – en General Rodríguez (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem.

– en General Rodríguez (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem. 1940 – José Joe Baxter, guerrillero argentino (f. 1973).

– José Joe Baxter, guerrillero argentino (f. 1973). 1946 – Cristina Alberó, actriz argentina.

– Cristina Alberó, actriz argentina. 1973 – Rodrigo Bueno, cantante argentino de «cuarteto» (f. 2000).

– Rodrigo Bueno, cantante argentino de «cuarteto» (f. 2000). 1977 – en Buenos Aires (Argentina) son asesinadas 16 personas por efectivos del Ejército Argentino, en lo que se conoce como la Masacre de Monte Grande.

– en Buenos Aires (Argentina) son asesinadas 16 personas por efectivos del Ejército Argentino, en lo que se conoce como la Masacre de Monte Grande. 1987 – Jimena Barón, actriz argentina.

– Jimena Barón, actriz argentina. 1994 – Rodrigo De Paul, futbolista argentino.

– Rodrigo De Paul, futbolista argentino. 1997 – Rodrigo Bogarín, futbolista paraguayo.

– Rodrigo Bogarín, futbolista paraguayo. 2000 – Jaminton Campaz, futbolista colombiano.

💡 ¿Sabías que...? El 24 de mayo de 1883 se inauguró el Puente de Brooklyn en Nueva York, que conecta Manhattan y Brooklyn. En su época, era el puente colgante más largo del mundo y un símbolo de innovación en la ingeniería. Su construcción fue un logro monumental y se considera un hito en la arquitectura estadounidense.

En el mundo: 24 de mayo de 2026