Lunes, 25 de Mayo 2026
Deportes

Estudiantes se afianza en la cima del Campeonato 2026 tras triunfo en el Defensores

Estudiantes se impuso 3-0 como visitante y se adueñó de la cima del Campeonato 2026, gracias a los goles de Vera, Toro y Collantes. La próxima jornada será decisiva para mantener el liderazgo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Estudiantes se posicionó como líder del Campeonato 2026 de Primera División tras conseguir su tercera victoria consecutiva. Con un desempeño destacado, el equipo logró un triunfo clave como visitante en la cancha del "Defe", lo que le otorga tres puntos vitales en la tabla de posiciones.

Los goles de Francisco Vera, Matías Toro y Emanuel Collantes fueron determinantes para el éxito de Estudiantes. En la primera mitad, el encuentro fue equilibrado, pero Vera abrió el marcador gracias a una jugada entre él y Mathías Morales. En la segunda parte, el equipo amplió la ventaja con un cabezazo de Toro tras un rebote del arquero y, poco después, Collantes selló la victoria con un remate cruzado.

La afición celebra este triunfo, que no solo reafirma el buen momento del equipo, sino que también infunde optimismo para el futuro en el torneo. La próxima jornada se anticipa crucial para mantener el liderazgo en el certamen de la Liga Riojana.

Etiquetas: estudiantes liga riojana fútbol triunfo campeonato 2026 barrio pango
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