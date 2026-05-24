Domingo, 24 de Mayo 2026
Deportes

Belgrano se corona campeón del Apertura y deja a River Plate sin título en Córdoba

Belgrano se consagró campeón del Apertura tras vencer 3-2 a River Plate en una final histórica. Más de 50 mil espectadores vivieron un partido emocionante que puede impulsar el fútbol en Córdoba y sus alrededores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 57 min 2 min de lectura
Belgrano se corona campeón del Apertura y deja a River Plate sin título en Córdoba
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras vencer 3-2 a River Plate en una final emocionante disputada en el estadio Mario Alberto Kempes. Con más de 50 mil espectadores presentes, el equipo cordobés logró una remontada impresionante con goles de Morales y un doblete de “Uvita” Fernández.

Este triunfo histórico marca la primera vez que "El Pirata" se corona campeón del fútbol argentino, un hito que será recordado por generaciones. La victoria no solo representa un éxito deportivo, sino también un símbolo de unidad para la ciudad de Córdoba y sus seguidores.

El partido se caracterizó por un alto nivel de competencia y un juego ofensivo que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. La capacidad de Belgrano para adaptarse y superar adversidades fue clave en su camino hacia la gloria, lo que generó una celebración monumental entre los jugadores y la afición.

Este campeonato podría también aumentar el interés y la inversión en el deporte local, beneficiando a otros clubes y fomentando la práctica del fútbol entre los jóvenes de la región. Con la finalización de la temporada, se espera que Belgrano analice sus próximos pasos para consolidar este éxito y seguir en ascenso en el fútbol argentino.

Etiquetas: argentina belgrano fútbol campeonato cordoba torneo apertura
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4026 articles →

Artículos relacionados

Facundo arrasa a Independiente y sigue dominando la liga de básquet

Banderazo en La Rioja: los hinchas de Belgrano se preparan para la final contra River

Tesorieri se impone con contundencia ante Independencia y retoma la senda del triunfo

Independiente se acerca a la cima tras su victoria decisiva en La Rioja

Franco Colapinto destaca en el GP de Canadá con su mejor clasificación hasta ahora

Anguinán reafirma su liderazgo en la Zona A del fútbol chilciteño tras victoria en casa

La Rioja se prepara para impulsar el fútbol regional con la AFA y 4 provincias involucradas

Desafío Ruta 40: San Juan se prepara para una competencia emocionante en mayo

San Francisco se impone a Rioja Juniors y da un paso firme en el torneo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar