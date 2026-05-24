Belgrano se corona campeón del Apertura y deja a River Plate sin título en Córdoba

Belgrano se consagró campeón del Apertura tras vencer 3-2 a River Plate en una final histórica. Más de 50 mil espectadores vivieron un partido emocionante que puede impulsar el fútbol en Córdoba y sus alrededores.

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Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras vencer 3-2 a River Plate en una final emocionante disputada en el estadio Mario Alberto Kempes. Con más de 50 mil espectadores presentes, el equipo cordobés logró una remontada impresionante con goles de Morales y un doblete de “Uvita” Fernández.

Este triunfo histórico marca la primera vez que "El Pirata" se corona campeón del fútbol argentino, un hito que será recordado por generaciones. La victoria no solo representa un éxito deportivo, sino también un símbolo de unidad para la ciudad de Córdoba y sus seguidores.

El partido se caracterizó por un alto nivel de competencia y un juego ofensivo que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. La capacidad de Belgrano para adaptarse y superar adversidades fue clave en su camino hacia la gloria, lo que generó una celebración monumental entre los jugadores y la afición.

Este campeonato podría también aumentar el interés y la inversión en el deporte local, beneficiando a otros clubes y fomentando la práctica del fútbol entre los jóvenes de la región. Con la finalización de la temporada, se espera que Belgrano analice sus próximos pasos para consolidar este éxito y seguir en ascenso en el fútbol argentino.