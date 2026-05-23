Sábado, 23 de Mayo 2026
Deportes

La Rioja se prepara para impulsar el fútbol regional con la AFA y 4 provincias involucradas

La Rioja albergará una nueva sede regional de la AFA, centralizando la actividad futbolística de varias provincias. Esto reconfigura el poder en el fútbol argentino y potenciará el deporte local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Rioja ha sido seleccionada para ser la nueva sede regional de la AFA, lo que permitirá centralizar la actividad futbolística no solo de la provincia, sino también de Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca. Esta noticia, anunciada recientemente, busca descentralizar el dominio histórico de Buenos Aires en el fútbol argentino, posicionando a La Rioja como un actor relevante en el ámbito deportivo.

Gabriel Godoy, presidente de la Liga Riojana de Fútbol, expresó su satisfacción por esta elección, calificándola como un acto de justicia para el fútbol del interior. Resaltó que la designación de La Rioja, en lugar de provincias con tradiciones futbolísticas más fuertes, revela la confianza de la AFA en la gestión provincial y su crecimiento.

El nuevo centro no solo servirá como oficina administrativa, sino que actuará como un "centro operativo de toma de decisiones". Desde aquí se gestionarán trámites de fichajes, homologaciones de torneos y capacitaciones arbitrales. Además, se buscará impulsar el fútbol femenino y las categorías formativas en la región.

La infraestructura deportiva desarrollada en La Rioja ha sido crucial para esta designación, lo que ha fortalecido su candidatura. En las próximas semanas, se espera la visita de autoridades de la AFA para la inauguración oficial de la sede y la firma de convenios necesarios, marcando un hito en la historia del deporte en la provincia.

Etiquetas: la rioja afa fútbol inauguración liga riojana de fútbol deportes
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