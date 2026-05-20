Miércoles, 20 de Mayo 2026
Deportes

Rioja Juniors busca su primera victoria ante San Francisco en el inicio de la tercera fecha

Este miércoles, Rioja Juniors y San Francisco se enfrentarán en el estadio "Pedro Camilo Alem" en un esperado duelo del Campeonato 2026 de Primera División. Ambos equipos llegan con buenas rachas y gran apoyo de sus hinchas, lo que promete un partido vibrante.

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El estadio "Pedro Camilo Alem" será el escenario de un esperado encuentro este miércoles, donde se enfrentarán Rioja Juniors y San Francisco en la tercera fecha del Campeonato 2026 de Primera División. El partido de Reserva iniciará a las 14.00 y el principal a las 16.00, con una gran afluencia de público esperada por el apoyo habitual a ambos equipos.

Rioja Juniors, bajo la dirección de Alejandro Bustos, llega tras vencer en sus dos primeros partidos, lo que le da confianza para continuar en la cima de la tabla. Sus recientes triunfos ante Alas Argentinas y Racing han fortalecido su posición en el campeonato. Por otro lado, San Francisco inicia el encuentro con una victoria en la primera fecha, pero aún debe jugar su partido pendiente contra Vélez Sarsfield, un clásico que no se ha disputado.

A pesar de esta situación, el equipo "Quebradeño" ha mostrado un buen rendimiento en el Torneo Provincial, alcanzando las semifinales. Ambos equipos están en un momento positivo y cuentan con el apoyo de numerosos simpatizantes, lo que promete una jornada vibrante llena de color y emoción en el estadio.

Etiquetas: rioja juniors san francisco fútbol campeonato 2026 primera división barrio malvinas
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