Lunes, 18 de Mayo 2026
Belgrano se clasifica a la final del Torneo Apertura tras emocionante definición por penales
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Belgrano se clasifica a la final del Torneo Apertura tras emocionante definición por penales

Belgrano venció a Argentinos Juniors en una emocionante semifinal por penales, logrando un histórico pase a la final del Torneo Apertura. El partido culminó 1-1 y se definió 4-3 desde los 12 pasos. La final ante River Plate promete ser un gran desafío.

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Belgrano hizo historia al vencer a Argentinos Juniors en la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, asegurando su lugar en la final tras una definición por penales. El encuentro, que culminó 1-1 en el tiempo regular, comenzó con un gol temprano de Jainikoski a favor de los visitantes.

A pesar de la adversidad, el equipo cordobés empató en la última jugada gracias a un tanto de Nicolás "Uvita" Fernández. Durante la definición desde los 12 pasos, Belgrano se impuso por 4-3. Los ejecutores del equipo, Passerini, Fernández, Rigoni y Hernandes, lograron convertir, mientras que dos de sus intentos fueron detenidos por el arquero rival.

Argentinos, por su parte, vio cómo Florentín falló un penal crucial que les hubiera dado la victoria. La destacada actuación del arquero Cardozo fue fundamental, deteniendo un remate que mantuvo viva la esperanza de Belgrano. Con esta victoria, el equipo se posiciona como un fuerte contendiente para la final contra River Plate, un encuentro que promete ser emocionante para los aficionados.

Etiquetas: belgrano argentinos juniors liga profesional fútbol final deportes
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