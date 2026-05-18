Andino se consagra en el clásico riojano con un claro 2 a 0 sobre Tesorieri

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Andino logró una contundente victoria en el clásico ante Tesorieri, reafirmando su dominio en este enfrentamiento. Desde el comienzo, el equipo "Rojinegro" mostró superioridad, creando las oportunidades más claras para abrir el marcador. A los 28 minutos del primer tiempo, Agustín Rodríguez anotó el primer gol tras una jugada colectiva que culminó con un remate preciso al primer palo.

En el segundo tiempo, Andino continuó presionando y a los 6 minutos logró el segundo tanto con un disparo de Agustín Ugarte, tras una buena combinación con Matías Navarro. A pesar de los intentos de Tesorieri por reaccionar, su ofensiva careció de claridad, siendo un remate que impactó en el travesaño su mejor oportunidad.

En tiempo de descuento, un penal a favor de Tesorieri fue fallado por Lucas Gauna, quien envió su disparo por encima del travesaño. Con esta victoria, Andino celebra un triunfo que fortalece su posición en la competencia y deja a sus hinchas entusiasmados por el desempeño del equipo en el campo.