Lunes, 18 de Mayo 2026
Fútbol Femenino: cinco equipos celebran victorias en la novena fecha en La Rioja
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Fútbol Femenino: cinco equipos celebran victorias en la novena fecha en La Rioja

Ilegales se mantiene firme en la cima de la Copa Municipal 2026 con 24 puntos, mientras que la próxima jornada promete intensas emociones y sorpresas para los equipos.

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El pasado sábado se llevó a cabo la novena jornada de la Copa Municipal 2026, un torneo de fútbol femenino organizado por la Subsecretaría de Deportes a través de las Escuelas Deportivas Municipales en la cancha del Poli Menem. En esta fecha, el equipo Ilegales reafirmó su liderazgo en la tabla al vencer a las Riojanitas por 2-1.

La jornada comenzó con una victoria ajustada de Bambis sobre Belgrano por 1-0. Tigresas destacó con una goleada a Vélez por 3-0, y Quilmes se impuso a Chacarita por 2-1. Además, El Santa tuvo un excelente desempeño al derrotar a PSG por 3-0. Sin embargo, el partido entre Chicas del 10 y Juventud Unida fue suspendido y será reprogramado.

Desde el Área de Deportes de la Municipalidad se expresaron condolencias a la jugadora Karen Contreras por el fallecimiento de su padre. Karen es muy reconocida en el fútbol local y cuenta con un fuerte vínculo con sus compañeras de la Liga de La Rioja.

Actualmente, Ilegales lidera con 24 puntos, seguido por El Santa con 20 y Riojanitas con 16. La competencia sigue siendo intensa y se esperan más emociones en las próximas fechas del torneo.

Etiquetas: la rioja fútbol femenino copa municipal 2026 deportes suspensión de partido ligas locales
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