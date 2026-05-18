Fútbol Femenino: cinco equipos celebran victorias en la novena fecha en La Rioja

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El pasado sábado se llevó a cabo la novena jornada de la Copa Municipal 2026, un torneo de fútbol femenino organizado por la Subsecretaría de Deportes a través de las Escuelas Deportivas Municipales en la cancha del Poli Menem. En esta fecha, el equipo Ilegales reafirmó su liderazgo en la tabla al vencer a las Riojanitas por 2-1.

La jornada comenzó con una victoria ajustada de Bambis sobre Belgrano por 1-0. Tigresas destacó con una goleada a Vélez por 3-0, y Quilmes se impuso a Chacarita por 2-1. Además, El Santa tuvo un excelente desempeño al derrotar a PSG por 3-0. Sin embargo, el partido entre Chicas del 10 y Juventud Unida fue suspendido y será reprogramado.

Desde el Área de Deportes de la Municipalidad se expresaron condolencias a la jugadora Karen Contreras por el fallecimiento de su padre. Karen es muy reconocida en el fútbol local y cuenta con un fuerte vínculo con sus compañeras de la Liga de La Rioja.

Actualmente, Ilegales lidera con 24 puntos, seguido por El Santa con 20 y Riojanitas con 16. La competencia sigue siendo intensa y se esperan más emociones en las próximas fechas del torneo.