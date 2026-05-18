Lunes, 18 de Mayo 2026
Claudio "Chiqui" Tapia recibe luz verde para participar en el Mundial 2026
Deportes

Claudio "Chiqui" Tapia recibe luz verde para participar en el Mundial 2026

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, recibió autorización judicial para viajar al Mundial 2026, con un depósito de $30 millones como garantía. Su regreso está programado para el 21 de julio.

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La Justicia ha otorgado un permiso especial a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), para viajar al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. Este permiso, que comienza el miércoles 27 y concluye el 21 de julio, llega en un momento crítico, ya que Tapia está bajo investigación por presuntas irregularidades en la AFA.

Como parte de las condiciones, Tapia deberá presentar una garantía de $30 millones y notificar su regreso a las autoridades judiciales dentro de las 48 horas posteriores a su arribo a Argentina. El juez Diego Amarante advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones podría anular el permiso, obligándolo a regresar de inmediato.

Además de asistir a la selección argentina, Tapia participará en actividades oficiales en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, incluyendo la final de la UEFA Champions League el 30 de mayo en Budapest. La situación de Tapia pone de relieve las complicaciones legales que enfrenta la AFA en un momento crucial para el fútbol argentino.

Etiquetas: argentina afa claudio tapia mundial 2026 política deportes
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