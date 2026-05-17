Social concluye en el sexto puesto en la Superliga B de Hockey Masculino en Neuquén

Social finalizó su participación en la Superliga B de Hockey Masculino este domingo en Neuquén, acabando en la sexta posición tras perder 2 a 0 contra Estudiantes de Neuquén en el partido por el quinto y sexto puesto. A lo largo del torneo, el equipo acumuló dos victorias, un empate y dos derrotas, mostrando un buen nivel de juego.
El certamen reunió a equipos de alto nivel en la región, lo que brindó a Social la oportunidad de enfrentarse a rivales competitivos. Esta experiencia será valiosa para los jugadores en futuros torneos, donde buscarán mejorar su rendimiento y escalar posiciones.
Con su participación, el club reafirma su compromiso con el desarrollo del hockey y su intención de ser un referente en el deporte. La comunidad deportiva de La Rioja sigue atentamente el progreso de sus representantes, brindando apoyo en cada paso de su camino competitivo.