Domingo, 17 de Mayo 2026
Social concluye en el sexto puesto en la Superliga B de Hockey Masculino en Neuquén
Deportes

Social concluye en el sexto puesto en la Superliga B de Hockey Masculino en Neuquén

Social finalizó en la sexta posición de la Superliga B de Hockey Masculino tras perder 2 a 0 contra Estudiantes de Neuquén. Con dos victorias y un empate, el equipo busca aprender y mejorar en futuros torneos.

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Social finalizó su participación en la Superliga B de Hockey Masculino este domingo en Neuquén, acabando en la sexta posición tras perder 2 a 0 contra Estudiantes de Neuquén en el partido por el quinto y sexto puesto. A lo largo del torneo, el equipo acumuló dos victorias, un empate y dos derrotas, mostrando un buen nivel de juego.

El certamen reunió a equipos de alto nivel en la región, lo que brindó a Social la oportunidad de enfrentarse a rivales competitivos. Esta experiencia será valiosa para los jugadores en futuros torneos, donde buscarán mejorar su rendimiento y escalar posiciones.

Con su participación, el club reafirma su compromiso con el desarrollo del hockey y su intención de ser un referente en el deporte. La comunidad deportiva de La Rioja sigue atentamente el progreso de sus representantes, brindando apoyo en cada paso de su camino competitivo.

Etiquetas: la rioja hockey superliga b deporte social neuquén
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