CRAR continúa su racha ganadora y se afianza en la cima del torneo

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CRAR logró su tercera victoria consecutiva en el Torneo de la Unión Andina, imponiéndose a Social por 22 a 19 en un partido disputado el sábado. La victoria se definió en el segundo tiempo, donde el equipo visitante logró revertir un marcador adverso tras un inicio complicado.

Social comenzó dominando el encuentro, logrando un try penal a los 6 minutos y ampliando su ventaja con un try de Juan Pablo Suárez. A pesar de que CRAR descontó con un try de Agustín Nieto, Social estiró la diferencia nuevamente con un try de Samuel Carrión. Sin embargo, a medida que avanzó el partido, Social perdió el control y CRAR aprovechó la oportunidad para equilibrar el juego.

En el segundo tiempo, CRAR descontó rápidamente y empató el partido con un try de Mauro Durán, seguido de otro try que les permitió tomar la delantera. A pesar de los esfuerzos de Social por recuperar el control del partido, la sólida defensa de CRAR les aseguró un importante triunfo.

En otro partido de la fecha, Chelcos celebró su segunda victoria consecutiva al vencer a Matacos por 36 a 3 en Chamical. Destacaron Axel Fredes con dos tries y Lautaro de la Fuente, quien además aportó tres conversiones. Chelcos también ganó en las categorías Intermedia y Femenina, consolidando su buen momento en el torneo.