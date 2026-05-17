Accidente en MotoGP: fractura cervical de Alex Márquez genera preocupación en el mundo del motociclismo

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El Gran Premio de Cataluña se detuvo debido a un grave accidente de Álex Márquez, quien perdió el control de su Ducati en la vuelta 12 mientras competía por la punta. El choque, que involucró a Pedro Acosta, obligó a la organización a activar la bandera roja y a enviar a los servicios médicos al circuito de Montmeló.

El piloto de Gresini Racing impactó su moto contra la KTM de Acosta, que aparentemente había disminuido la velocidad por una falla mecánica. Tras el choque, la moto se desintegró y varias piezas quedaron esparcidas en la pista. Márquez fue asistido en la zona de escape y, aunque consciente, fue trasladado a un centro médico para estudios complementarios.

En cuanto a su estado de salud, se confirmó que sufrió una fractura en la clavícula derecha y otra pequeña fractura en la vértebra cervical C7. La lesión en la clavícula requerirá cirugía para colocar una placa, mientras que la recuperación de la lesión cervical será evaluada en los próximos días. Hasta ahora, no se ha determinado un período de recuperación oficial.

El incidente también causó caos en la pista, afectando a otros competidores, como Fabio Di Giannantonio, quien cayó al intentar esquivar una rueda desprendida.