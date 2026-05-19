Jazmín Ortenzi avanza en Roland Garros y se acerca a su sueño deportivo

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La tenista Jazmín Ortenzi logró un histórico triunfo en Roland Garros al vencer a la neerlandesa Arantxa Rus en un partido intenso que finalizó 6-4, 1-6 y 7-6, tras más de dos horas de juego. Este avance es un hito en su carrera, ya que busca ingresar por primera vez al cuadro principal del Grand Slam francés.

Ortenzi, actualmente en el puesto 152 del ranking WTA, llegó al torneo con grandes expectativas tras una destacada actuación en canchas de tierra batida. Enfrentar a Rus, quien ocupa el puesto 149 y ha sido top 50, representaba un gran desafío. A pesar de perder el segundo set, la chilciteña demostró una gran fortaleza mental en el decisivo, logrando cerrar el partido en un ajustado tie break.

Esta victoria marca la tercera participación de Ortenzi en un Grand Slam, evidenciando su creciente relevancia en el tenis internacional. Su desempeño en Roland Garros resalta el prometedor futuro que tiene en el circuito, mientras sigue haciendo historia para el deporte provincial.