La Rioja se destaca en Cusco: medalla de bronce en el campeonato de asado argentino

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Argentina obtuvo una medalla de bronce en el campeonato internacional de asado que tuvo lugar en Cusco, Perú, del 15 al 17 de mayo. Este evento reunió a competidores de varios países, incluyendo Chile, México y Brasil. La participación de representantes de Chilecito, Lucila Gaetan y Diego Maldonado, fue fundamental para alcanzar este logro.

Durante las jornadas de competencia, los equipos realizaron diversas pruebas gastronómicas que evaluaron su habilidad en el manejo del fuego y la técnica culinaria. Las preparaciones incluyeron platos típicos como costillar de res a la estaca y pollo al gancho, lo que resaltó la creatividad de los asadores. Además, cada delegación presentó un plato que representaba su identidad local, junto con infusiones y guarniciones.

El tercer puesto logrado por Argentina es significativo, considerando el elevado nivel de competencia en un escenario gastronómico tan prestigioso. Este éxito no solo destaca el talento culinario de los argentinos, sino que también pone en evidencia el potencial de La Rioja en el ámbito internacional, contribuyendo a posicionar la cultura y tradiciones locales en el mapa gastronómico global.