Martes, 19 de Mayo 2026
La Rioja se destaca en Cusco: medalla de bronce en el campeonato de asado argentino
Deportes

La Rioja se destaca en Cusco: medalla de bronce en el campeonato de asado argentino

Argentina logró una medalla de bronce en la competencia internacional de asado en Cusco, destacando la participación de representantes de Chilecito. Este triunfo resalta el potencial culinario de la región y su capacidad para brillar en el escenario gastronómico global.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Argentina obtuvo una medalla de bronce en el campeonato internacional de asado que tuvo lugar en Cusco, Perú, del 15 al 17 de mayo. Este evento reunió a competidores de varios países, incluyendo Chile, México y Brasil. La participación de representantes de Chilecito, Lucila Gaetan y Diego Maldonado, fue fundamental para alcanzar este logro.

Durante las jornadas de competencia, los equipos realizaron diversas pruebas gastronómicas que evaluaron su habilidad en el manejo del fuego y la técnica culinaria. Las preparaciones incluyeron platos típicos como costillar de res a la estaca y pollo al gancho, lo que resaltó la creatividad de los asadores. Además, cada delegación presentó un plato que representaba su identidad local, junto con infusiones y guarniciones.

El tercer puesto logrado por Argentina es significativo, considerando el elevado nivel de competencia en un escenario gastronómico tan prestigioso. Este éxito no solo destaca el talento culinario de los argentinos, sino que también pone en evidencia el potencial de La Rioja en el ámbito internacional, contribuyendo a posicionar la cultura y tradiciones locales en el mapa gastronómico global.

Etiquetas: argentina la rioja chilecito gastronomía competencia internacional asado
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3903 articles →

Artículos relacionados

Claudio "Chiqui" Tapia recibe luz verde para participar en el Mundial 2026

Fútbol Femenino: cinco equipos celebran victorias en la novena fecha en La Rioja

Belgrano se clasifica a la final del Torneo Apertura tras emocionante definición por penales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar