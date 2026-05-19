Jazmín Ortenzi logra un importante triunfo en la qualy de Roland Garros en París

Jazmín Ortenzi, tenista de Chilecito, logró una impresionante victoria en Roland Garros al eliminar a Arantxa Rus tras un dramático súper tie-break. Su próximo desafío será contra la rusa Alina Korneeva, buscando avanzar a la ronda final de clasificación.

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La tenista Jazmín Ortenzi, oriunda de Chilecito, logró una victoria destacada en la primera ronda de la clasificación de Roland Garros 2026, eliminando a la experimentada Arantxa Rus de los Países Bajos en un emocionante partido. A pesar de comenzar en desventaja, Ortenzi mostró una notable capacidad de recuperación y finalizó el encuentro con un marcador de 4-6, 6-1 y 7-6 (10).

El primer set fue complicado para la riojana, quien cedió ante la experiencia de su rival. Sin embargo, en el segundo set, ajustó su estrategia y dominó el juego logrando un decisivo 6-1. El tercer set se convirtió en una intensa batalla, culminando en un tie-break que Ortenzi ganó por 12-10, lo que desató una celebración entre sus seguidores.

Con el ánimo por las nubes, Jazmín se prepara para su próximo desafío, donde se enfrentará a la rusa Alina Korneeva en la segunda ronda de la qualy. El objetivo de la tenista es avanzar a la ronda final de clasificación y acercarse al cuadro principal del torneo, reafirmando su potencial en el tenis a nivel mundial.