Jueves, 21 de Mayo 2026
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Amancay arrasa en el inicio de la cuarta fecha del Torneo de Básquetbol en La Rioja

Amancay logró una sólida victoria de 90 a 58 sobre Riachuelo en la cuarta fecha del Torneo de Básquetbol capitalino, manteniéndose invicto y sumando su tercera victoria consecutiva. Joel Escalante fue el máximo anotador con 23 puntos. La jornada continúa este jueves con el duelo entre Independiente y Facundo.

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Amancay arrasa en el inicio de la cuarta fecha del Torneo de Básquetbol en La Rioja
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Este martes comenzó la cuarta fecha del Torneo de Básquetbol capitalino de Primera División en el estadio “Roadney Young”, donde el equipo de Amancay logró una victoria contundente sobre Riachuelo con un marcador de 90 a 58. Con este triunfo, Amancay mantiene su condición de invicto, sumando su tercera victoria consecutiva.

Desde el inicio del partido, el equipo local mostró su dominio, cerrando el primer cuarto con un abultado 31-7. Los parciales de los otros cuartos fueron 17-22, 25-12 y 17-17. El goleador del encuentro fue Joel Escalante, quien anotó 23 puntos, seguido por Matías Bernan con 21 y Lucas Díaz con 15. En el equipo de Riachuelo, el máximo anotador fue el chileciteño Mateo Corso, que marcó 13 tantos.

La fecha continuará este jueves en el estadio “Cristóbal Romero”, donde Independiente se enfrentará a Facundo a las 21.30. Independiente también se mantiene invicto en el torneo, mientras que Facundo busca su primera victoria tras quedar libre en la fecha anterior. El cierre de esta jornada se realizará el viernes con el partido entre Unión y Banco Rioja.

Etiquetas: la rioja torneos de básquet amancay riachuelos deportes liga local
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