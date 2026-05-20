La pelea de Chiquitín Contreras en Kirguistán se retrasa por inestabilidad regional

La presentación del boxeador Joel Agustín "Chiquitín" Contreras ha sido cancelada por segunda vez, lo que genera preocupación entre sus seguidores. El combate estaba programado para este domingo en el Complejo Deportivo Gazprom de Bishkek, Kirguistán, frente al uzbeko nacionalizado norteamericano Hasanboy Dusmatov, pero se suspendió debido a problemas de inestabilidad en Asia Central.
La pelea, que era una eliminatoria por el título mundial de la AMB, ahora se llevará a cabo el sábado 6 de junio en Nagoya, Japón. Este cambio implica un nuevo desafío para Contreras, quien ya había preparado su estrategia para el combate en Kirguistán y deberá adaptarse a las condiciones del nuevo escenario.
Las tensiones políticas y sociales en Asia Central resaltan los riesgos que enfrentan los deportistas contemporáneos. La carrera de Contreras, considerado un boxeador prometedor, se encuentra en un momento crucial, donde cada pelea es vital para su desarrollo profesional. A medida que se aproxima la nueva fecha, los aficionados y expertos seguirán de cerca su progreso, esperando que logre la victoria en este importante desafío internacional.