René Molina detalla reformas en la Policía de La Rioja para aumentar la seguridad pública

La Policía de la Provincia incorporará nuevos móviles y tecnología para mejorar su respuesta ante el delito. Se amplían instalaciones en zonas alejadas, optimizando la seguridad en La Rioja.

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Durante el acto por el Día de la Policía de la Provincia, el jefe de la Policía, René Molina, destacó los avances significativos en equipamiento y operatividad de la fuerza. Mencionó la llegada de nuevos móviles, como camionetas y motocicletas, que se destinarán a la Capital y al interior provincial, lo que permitirá mejorar la respuesta ante situaciones complejas.

Molina también enfatizó la ampliación de la infraestructura policial, con la puesta en funcionamiento de nuevas dependencias en diversas localidades del interior. Este desarrollo busca facilitar el acceso a servicios de seguridad a comunidades previamente desatendidas, optimizando así la protección en la provincia.

El jefe de la institución hizo hincapié en la incorporación de tecnología para el monitoreo y control, lo que es esencial para enfrentar la creciente complejidad del entorno delictivo. Además, resaltó la importancia de la colaboración con otras fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el delito organizado.

Finalmente, Molina convocó al personal a fortalecer el compromiso y el trabajo en equipo, subrayando que la seguridad es una responsabilidad compartida. Este enfoque renovado en la gestión de la Policía busca no solo mejorar la eficacia en la respuesta ante el delito, sino también acercar la institución a la comunidad para garantizar un entorno más seguro.